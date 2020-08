1 Dopo aver postato una foto mentre si trovano sulla scogliera della Scala dei Turchi, Michelle Hunziker e sua figlia Aurora finiscono al centro della polemica

Inaspettatamente in queste ore a finire al centro della polemica sul web sono state niente che meno che Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Mamma e figlia, da sempre in ottimi rapporti, stanno trascorrendo le loro vacanze insieme in Sicilia, tra Realmonte e Agrigento. Proprio durante una delle loro escursioni, la conduttrice e la sua primogenita hanno visitato la meravigliosa Scala dei Turchi. Per immortalare il momento le due si sono fatte scattare una foto mentre si trovavano sulla scogliera di marna bianca, zona che come sappiamo è proibita ai turisti. Come non tutti sapranno infatti la zona dallo scorso febbraio è sotto sequestro su disposizione della Procura di Agrigento per motivi di pura sicurezza, a causa dei distacchi e per il rischio di crolli.

A quel punto Michelle Hunziker e Aurora, inconsapevoli della notizia, si sono sedute sulla scogliera, e successivamente hanno postato sui social le immagini. Naturalmente in pochi minuti è scoppiata una vera e propria polemica sul web, e numerosi sono stati gli attacchi degli utenti rivolti alla conduttrice e a sua figlia. Come se non bastasse il Corriere della Sera svela anche che la Capitaneria ha avviato verifiche mirate sulle fotografie e sul punto esatto in cui sono state scattate. Diverse persone infatti negli ultimi giorni sono state multate per aver violato i divieti. Contemporaneamente la stessa Aurora, che qualche settima fa si è mostrata sui social senza trucco, ha cercato di dare spiegazioni, affermando come le immagini postate siano state scattate fuori dalla zona protetta:

“È chiusa e recintata fino a un certo punto. Prima c’è un pezzo di spiaggia libera al pubblico”.

Tuttavia a replicare con una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos è stato il presidente dell’associazione Mareamico Claudio Lombardo, che ha dichiarato:

“È chiaro che tutta l’area è sotto sequestro, mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Invece non è così”.

Sono così partite tutte le verifiche del caso, che stabiliranno dunque la verità. Nel frattempo ad intervenire è stata anche Michelle Hunziker, che ha chiarito così la sua posizione. Leggiamo le parole della conduttrice in merito.