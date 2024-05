Michelle Hunziker spiega perché Aurora ha dei “tratti orientali”

Spettacolo

Questo pomeriggio a Verissimo, Michelle Hunziker rivedendo una sua foto da bambina, ha ricordato la forte somiglianza con Aurora. A riguardo ha svelato un aneddoto sulle sue origini, spiegando perché sua figlia ha dei “tratti orientali”.

Michelle Hunziker sulla figlia Aurora

Durante l’appuntamento odierno con Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto in studio numerosi ospiti. Non solo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi o Serena Bortone, ma anche Michelle Hunziker e Anna Tatangelo. Conduttrice e cantante hanno svelato qualcosa a proposito della loro vita sentimentale oggi e c’è stato modo anche di parlare della loro famiglia.

In puntata Silvia Toffanin ha mostrato due foto di Michelle Hunziker e Anna Tatangelo da bambine e ha subito notato la forte somiglianza tra la collega e la figlia Aurora Ramazzotti: “Ma è praticamente Aurora da piccola, non sei tu!”, ha detto sorpresa la Toffanin per quanto Michelle Hunziker e sua figlia Aurora siano così simili.

La conduttrice di Io Canto Family e Michelle Impossible ha spiegato però che è davvero lei la bambina della foto mostrata a Verissimo. Poi ha svelato un retroscena interessante sulla sua famiglia e le sue origini:

“Hai visto che sia io da bambina che Aurora ora ha gli occhi un po’ così…. orientali. Tutti mi chiedono come mai Auri ha questo sguardo. Anch’io da piccola avevo quella pellicina che poi dopo con il tempo se n’è andata”. E ancora Michelle Hunziker riguardo a questo argomento ha proseguito ancora: “Ad Auri è rimasta. Nella mia famiglia tantissimi ‘avi’ erano indonesiani. In Olanda ho dei bisnonni indonesiani. Quindi sarebbe potuto nascere un bambino molto orientale”.

Così Michelle Hunziker ha aggiunto ancora come Aurora abbia davvero dei tratti molto orientali. Un aneddoto che probabilmente non tutti conoscevano e che la presentatrice ha raccontato oggi in trasmissione a Verissimo, tanto da sorprendere Silvia Toffanin.