Hunziker e Tatangelo si sbottonano sulla loro vita privata e svelano se oggi sono fidanzate

Andrea Sanna | 5 Maggio 2024

A Verissimo Michelle Hunziker e Anna Tatangelo hanno parlato d’amore. Entrambe si sono espresse in merito alla loro vita privata, svelando come vanno oggi le cose.

Michelle Hunziker e Anna Tatangelo sulla vita privata

Un duo irresistibile è arrivato oggi a Verissimo per la puntata domenicale. Parliamo di Michelle Hunziker e Anna Tatangelo che hanno avuto modo di presentare la prima stagione di Io Canto Family, che vedrà proprio la presentatrice svizzera al timone di conduzione. La cantante invece svolgerà il ruolo di capo squadra. Nel corso dell’intervista c’è stato tempo anche per parlare d’amore!

Silvia Toffanin ha messo alle strette sia Michelle Hunziker che Anna Tatangelo su questo argomento, ponendo a entrambe la solita domanda di rito: “E l’amore?”. Al quesito entrambe inizialmente sono sembrate un po’ vaghe e hanno cominciato a ridacchiare.

La prima a rispondere è stata Michelle Hunziker, che a modo suo ha fatto sapere di essere nuovamente single, confermando dunque i recenti gossip sulla rottura con Alessandro Carollo. “Io sono sempre concentrata su Cesare, Sole, Celeste, Auri….”, poi ha menzionato i suoi amici a quattro zampe. Dunque ha spiegato di avere il suo bel da fare, per poi spiegare che ha anche tanto lavoro da fare: “Io non so dove metterlo un povero cristiano, scherzo.. per adesso va avanti così”.

Ovviamente la frase di Michelle Hunziker ha generato delle risate in studio, per il modo in cui, in maniera del tutto spiritosa, ha risposto alla domanda della sua collega Silvia Toffanin.

Dopo Michelle Hunziker anche Anna Tatangelo ha detto vagamente: “Va” e ha cercato di temporeggiare. Poco dopo però a Verissimo sono apparse le immagini della cantante insieme al suo attuale compagno: “(…) Prima erano troppo grandi, poi troppo giovani. Alla fine è che sto bene io”.

Dalla sua anche Michelle Hunziker si è detta d’accordo, per lei basta essere felici, poi se arrivano delle critiche, pazienza. Si va avanti. Ciò che conta è solo stare bene e non possiamo che esserne d’accordo!