Rudy Zerbi svela con quali suoi ex allievi di Amici ha ancora rapporti

Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Maggio 2024

Amici 23 verissimo

Con quali ex allievi di Amici Rudy Zerbi è rimasto in contatto in questi anni anche dopo la scuola di Amici? A svelarlo è proprio lui!

In puntata a Verissimo oggi, domenica 5 maggio, sono arrivati Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano. L’insegnante di canto ha parlato del rapporto con i suoi ex allievi, anche coloro che hanno ricevuto delle critiche da lui e ha ricordato alcuni di loro e il successo ottenuto in questi anni.

Rudy Zerbi e il rapporto con gli ex allievi

Nell’intenso pomeriggio di Verissimo dopo Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (ospiti ieri), sono arrivati in studio da Silvia Toffanin tanti ospiti. Da Michelle Hunziker e Anna Tatangelo ad altri volti della TV. Pensiamo per esempio a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due insegnanti della scuola di Amici 23 hanno spaziato su tanti argomenti.

Oltre a parlare del percorso che stanno facendo i loro allievi in questa edizione, dicendosi entrambi molto soddisfatti, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno avuto modo di parlare anche di chi è già passato in quella scuola e oggi è artista di successo! Rivolgendosi in particolare al prof di canto, Silvia Toffanin ha voluto sapere in che rapporti è oggi con alcuni di loro, dato che ha modo di incontrarli anche in radio e non solo.

“È una grande soddisfazione. Intanto Amici è l’unico talent che ha una scuola che li forma e quando escono hanno un approccio di chi l’ha fatta. Sono molto orgoglioso di vederli crescere anno dopo anno. Pensiamo ai The Kolors, ad Annalisa, Alessandra… Tutti i ragazzi che stanno andando avanti negli anni, anche i nuovi”, ha detto Rudy Zerbi.

Tra le altre cose il docente di canto ha ricordato come, nonostante spesso ad alcuni di loro abbiano riservato delle critiche durante il loro percorso, oggi se hanno modo di incontrarli questi li ringraziano. Perché riconoscono, con il trascorrere del tempo, che quei moniti sono serviti poi per il loro futuro artistico.

Insieme a Rudy Zerbi anche la maestra Alessandra Celentano si è detta molto orgogliosa dei ragazzi che sono passati per la scuola di Amici.