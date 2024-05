Michelle Hunziker avrebbe già un nuovo amore: lui appartiene all’alta moda

NEWS

Debora Parigi | 7 Maggio 2024

Michelle Hunziker

Finita la storia con Alessandro Carollo, Michelle Hunziker avrebbe già ritrovato l’amore. Nessuna foto, ma alcune indiscrezioni su un uomo appartenente al mondo dell’alta moda. Vediamo tutti i dettagli su ciò che sappiamo.

Un nuovo amore per Michelle Hunziker dopo Carollo

A marzo è arrivata la conferma della fine della relazione tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. Una prima notizia era arrivata il 19 marzo quando hanno iniziato a girare alcune indiscrezioni sulla fine della loro relazione. Poi la conferma è giunta il giorno di Pasqua con alcune storie dell’imprenditore che hanno spiegato chiaramente come tutto fosse finito.

Adesso però sembra che la showgirl abbia di nuovo trovato l’amore e anche su questo girano alcune indiscrezioni. A dare la notizia è stata Deianira Marzano attraverso i suoi canali social riportando come sempre le segnalazioni degli utenti. A tal proposito, un utente ha fatto sapere che appunto la Hunziker avrebbe già una nuova relazione dopo Alessandro Carollo.

Ma non solo, l’utente in questione ha scritto che l’uomo misterioso farebbe parte del mondo dell’alta moda e sarebbe di Milano. La frequentazione inoltre andrebbe avanti da circa un mese, ma i due riuscirebbero a mantenere la privacy. Infatti pare che, per stare lontani dai paparazzi e da occhi indiscreti, si vedano fuori dal capoluogo lombardo.

Una tecnica, quella della riservatezza, che Michelle Hunziker sta adottando ultimamente. Anche con Alessandro Carollo (arrivato dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi), ci aveva messo molto tempo per rendere la storia pubblica. Se davvero Michelle ha una nuova frequentazione, non stentiamo a credere che mantenga il riservo per almeno i primi mesi.

Intanto la Hunziker pubblicamente mostra la sua vita da mamma e da nonna. Non mancano infatti i contenuti social con la figlia maggiore Aurora il nipote Cesare, nato poco più di un anno fa.