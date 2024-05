NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2024

Ieri sera si è tenuto il Met Gala 2024, al quale hanno preso parte alcuni dei volti più amati dello spettacolo internazionale. A partecipare all’evento però sono stati anche diversi italiani, che hanno attirato l’attenzione.

Gli italiani presenti al Met Gala 2024

Ieri sera al Metropolitan Museum di New York si è svolto il Met Gala 2024, il tradizionale evento benefico che anno dopo anno attira l’attenzione del mondo intero. Anche in questa occasione a prendere parte alla serata sono stati alcuni dei più grandi volti del mondo dello spettacolo, da Zendaya, a Jennifer Lopez, passando per Ariana Grande, Dua Lipa, Kim Kardashian e tanti altri. Il tema di quest’anno, come in molti sapranno, è stato The Garden of Time e così le star si sono divertite a sfoggiare look eccentrici e mozzafiato.

Tuttavia all’evento hanno partecipato anche alcuni volti italiani, che hanno sfilato sul carpet facendo parlare di sé. Il primo ad arrivare è stato Damiano David, leader dei Maneskin, che ha preso parte alla serata in compagnia della cantante americana Dove Cameron, con la quale ha dato il via a una relazione dopo la fine dell’amore con Giorgia Soleri. Ma non è finita qui.

Tra gli ospiti al Met Gala 2024 c’era infatti anche Donatella Versace, che non poteva di certo mancare. Non è la prima volta del resto che la nota e celebre stilista partecipa a questo importante evento. Donatella per l’occasione ha ovviamente sfoggiato un bellissimo abito del suo brand.

Ma non è ancora finita. Tra gli italiani presenti alla serata ci sono stati anche Pierpaolo Piccioli e Benedetta Piccioli, che hanno a loro volta sfilato in Versace.

Insomma anche quest’anno il Met Gala ha soddisfatto a pieno le aspettative. In queste ore infatti sui social non si parla altro che di questo bellissimo evento di beneficenza.