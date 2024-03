Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati: “Lei ha scelto di dare priorità alle figlie”

Gossip

Nicolò Figini | 19 Marzo 2024

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, stando alle ultime indiscrezioni rilasciate dal settimanale Chi, si sarebbe lasciata con il compagno Alessandro Carollo. Ecco tutto quello che è stato rivelato.

Michelle Hunziker è tornata single?

Da diversi mesi Michelle Hunziker porta avanti la sua felice relazione con il nuovo compagno Alessandro Carollo. A novembre 2023 sono avvenute anche le presentazioni in famiglia e poi i due innamorati si sono dedicati dei teneri messaggi sui social. Il compagno, per esempio, aveva scritto:

“Come un tuono. Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita.

Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre…’NA PALLA DE FOCO’”.

In queste ore, tuttavia, si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale sarebbe finita tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. A rivelarlo ci ha pensato il settimanale Chi, che riporterebbe le dichiarazioni di alcune fonti vicine alla coppia. Alcuni indizi starebbero nel fatto che la conduttrice si è recata alle Maldive con le figlie e la sua manager ma senza il fidanzato. Successivamente è accaduto di nuovo:

“‘Chi’ l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo. Decisivi per l’addio la distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie”.

Al momento non ci sono conferme in merito e dovremo attendere le dichiarazioni di Michelle Hunziker o Alessandro prima di giungere a conclusioni affrettate. Per adesso bisogna prendere tutte le informazioni appena riportato con le pinze e non ci resta che attendere eventuali messaggi social dei diretti interessati. Vi terremo aggiornati.