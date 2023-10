Gossip

Vincenzo Chianese | 11 Ottobre 2023

I nuovi rumor su Michelle Hunziker

È ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine del loro matrimonio, dopo ben 10 anni di amore e di vita insieme. Da quel momento la conduttrice ha voltato pagina, e a oggi si sta concentrando a pieno sulla sua carriera e sul suo primo nipotino, Cesare, figlio della sua primogenita Aurora. Solo poche settimane fa intanto, nel corso di un’intervista, Michelle è anche tornata a parlare della sua vita sentimentale, e dopo aver annunciato di essere ancora single ha aggiunto: “Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”.

Adesso sembrerebbe che le parole della Hunziker siano state esaudite, e che nella vita della conduttrice sia arrivato un misterioso uomo. Stando a quanto svela l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricevuto una segnalazione anonima, sembrerebbe che Michelle abbia un nuovo fidanzato. Attualmente però non sappiamo chi sarebbe il compagno della presentatrice, e la stessa influencer ha ammesso di non essere a conoscenza delle voci di corridoio. Di conseguenza vi invitiamo a prendere l’indiscrezione con le pinze, in attesa di conferme ufficiali.

Nel mentre pochi giorni fa Michelle Hunziker è stata ospite a Verissimo, e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin è tornata a parlare di Eros Ramazzotti, facendo una rivelazione inedita. Queste le dichiarazioni delle conduttrice in merito:

“Io ero una fan pazzesca di Michael Jackson e Madonna. Avevo i loro poster. Il mio sogno massimo era quello di incontrare Madonna un giorno o incontrare Eros Ramazzotti. E anche qui avevo tutti i poster di Eros. Ti rendi conto?”