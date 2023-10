Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Ottobre 2023

Sophie Codegoni

Le lacrime di Sophie Codegoni

Nelle scorse ore Sophie Codegoni si è mostrata sui social, rispettando così il suo dovere di conduttrice di Casa Chi, nonostante il momento delicato causato dalla rottura con Alessandro Basciano. Durante l’intervista con Marco Fortunati, l’influencer è scoppiata in lacrime, dopo le domande dei giornalisti Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna.

Questi ultimi infatti prima di riprendere la chiacchierata con l’ex gieffino, hanno voluto sapere subito: “Ciò che ci interessa sapere, senza girarci troppo intorno, è come stai. È un momento particolare della tua vita e ci vogliamo sincerare che stai bene”, ha chiesto Azzurra Della Penna.

Sophie Codegoni dopo averli ringraziati ha confidato di non stare bene: “Ma menomale che lavoriamo e mi svago. Ho la mia bambina che mi fa stare bene e si va avanti. Non è il periodo più bello della mia vita, ma non possiamo farci togliere il sorriso”.

A questo punto il giornalista di Chi Valerio Palmieri si è rivolto a Sophie Codegoni, domandandole di fare chiarezza sui presunti tradimenti di cui si parla e che si tratta semplicemente di problemi interni alla coppia. La Codegoni ha fatto sapere che vorrebbe dire che non sono coinvolte terze persone, ma non può farlo. Poco dopo è scoppiata in lacrime e i giornalisti per non metterla in difficoltà hanno cambiato argomento.

Ma ecco le parole utilizzate da Sophie Codegoni: “Purtroppo vorrei dirti questo. Ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono e ci sono anche tante cose che… No Valerio, non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo”

E ancora Sophie Codegoni ha aggiunto: “(…) Se sto a casa da sola sto troppo male e non voglio fermarmi infatti. Stamani sono uscita con la bimba, poi sono andata dal parrucchiere. Cerco di fare sempre qualcosa e di tenermi impegnata”.

Dopo queste parole, come dicevamo, Sophie Codegoni è crollata in lacrime e i due giornalisti si sono concentrati su altro, per smorzare la situazione. Capiremo se nei prossimi giorni i diretti interessati torneranno a parlarne sui social.