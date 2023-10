Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Ottobre 2023

Ospite a Verissimo Michelle Hunziker è tornata a parlare di Eros Ramazzotti e ha svelato: “Avevo i suoi poster in camera”

Secondo appuntamento settimanale con Verissimo quest’oggi. Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio Michelle Hunziker, collega e grande amica. La conduttrice presto partirà con la nuova avventura a Io Canto Generation. Voluta fortemente dall’amico Gerry Scotti nel ruolo di giudice, Michelle ha rivelato tutte le sue emozioni.

A proposito di questo Silvia Toffanin ha voluto sapere se ha mai sognato di fare musica e di diventare una cantante. In risposta a questa curiosità Michelle Hunziker ha fatto una curiosa rivelazione:

“Io ero una fan pazzesca di Michael Jackson e Madonna. Avevo i loro poster. Il mio sogno massimo era incontrare Madonna un giorno o incontrare Eros Ramazzotti. E anche qui avevo tutti i poster di Eros. Ti rendi conto?”

A quel punto Silvia Toffanin ha fatto notare come in realtà quel desiderio ha superato la realtà, dato che poi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono sposati e hanno avuto Aurora. Poi c’è stata la separazione, ma con il passare del tempo sono rimasti in ottimi rapporti.

Sempre riguardo alla sua infanzia Michelle Hunziker a Verissimo ha raccontato di essere sempre stata una bambina diversa rispetto alle sue coetanee:

“Avevo sempre le ginocchia sbucciate perché andavo con i pattini a rotelle, i monopattini. Andavo a fare i dispetti e suonare ai portoni. Sogno? Io avevo una cameretta che dava a un prato enorme e avevo una fattoria vicina. Io mi sono ritrovata tantissimo nella mia camera, non come ora con i social a sognare il futuro”, ha spiegato Michelle Hunziker.

E ancora: “Mi dicevo di voler fare qualcosa di importante e farmi conoscere dalle persone e mai avrei pensato di fare questo mestiere. Data l’infanzia particolare sognavo questo. In qualche modo il pubblico mi ha restituito questo grande sogno”.

Così Michelle Hunziker ha raccontato qualche aneddoto sul suo passato e svelato quello che è stato il suo desiderio di incontrare Eros Ramazzotti. Quando si dice destino!