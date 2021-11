1 Michelle Hunziker a LOL in Germania

Sono anni che ormai Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Con i suoi modi di fare e la sua simpatia infatti la presentatrice ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico, che da sempre la supporta passo dopo passo. Come sappiamo in queste settimane la Hunziker è alle prese con la nuova edizione di All Together Now, che anche quest’anno sta ottenendo un ottimo successo. In queste ore però sembrerebbe essere accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che sta già facendo discutere il web. Poco fa infatti Michelle ha annunciato che è entrata nel cast della nuova edizione di LOL – Chi Ride È Fuori Germania! Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Quei matti mi hanno convinto, sono nella terza stagione di Lol Germania! Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata…in ogni situazione”.

Nuova importante sfida dunque per Michelle Hunziker, che per la prima volta si metterà alla prova con questa entusiasmante esperienza. Nel mentre come sappiamo solo qualche giorno fa è stato annunciato il cast della seconda edizione di LOL – Chi Ride È Fuori Italia, che debutterà su Amazon Prime Video in primavera. A far parte del programma quest’anno saranno Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Virginia Raffaele e Tess Masazza. Alla conduzione ancora una volta ci sarà Fedez, stavolta affiancato da Frank Matano.

In molti nel mentre attendono con ansia di vedere Michelle a LOL e di certo non mancheranno risate e colpi di scena. Qualche mese fa intanto la conduttrice ha fatto luce su un terribile episodio legato al suo passato. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.