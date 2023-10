Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Ottobre 2023

Barbara d'Urso

Barbara d’Urso: le foto a Parigi

Dopo aver trascorso alcune settimane a Londra in vista di nuovi progetti professionali, Barbara d’Urso si è trasferita a Parigi. A seguito del suo addio a Pomeriggio 5, la conduttrice ha lasciato l’Italia per un periodo e, di tanto in tanto, racconta i vari spostamenti.

Ma non preoccupatevi, molto presto la presentatrice tornerà nel nostro Paese per riprendere la tournée Taxi a due piazze, dove sarà ancora protagonista. E si vocifera anche l’esordio in una serie internazionale Netflix. Ma qui resta ancora massimo riserbo.

In ogni caso, in questo periodo, in tanti hanno notato una Barbara d’Urso sempre molto raggiante e serena, curiosa di scoprire, conoscere e far conoscere altri aspetti della sua quotidianità al proprio affezionato pubblico. Una sorta di rinascita per lei, finita la sua avventura televisiva con Mediaset. Sui suoi canali ufficiali ha sfoggiato una serie di look, che non sono passati di certo inosservati.

Outfit casual ma sempre molto ricercato. Si è mostrata a suo agio per le vie della capitale francese, con abiti comodi. Dal pantalone largo nella parte bassa alla giacca. Così come una maglia bianca e una borsetta verde davvero molto bella, firmata Bottega Verde. Sempre attenta ai dettagli, Barbara d’Urso ha sfoggiato una borsa a tracolla in pelle.

Ma non solo, perché la conduttrice ha sfoggiato anche degli accessori in stile vintage. Un look informale adatto a una bella passeggiata a Parigi. Come mostrato nelle varie immagini ha visitato alcuni dei posti caratteristici della città, tra una colazione ricca con croissant e una cena insieme ai più cari amici.

Barbara d’Urso dunque ha conquistato davvero tutti con questi ultimi scatti sui social e il pubblico la aspetta a braccia aperte al suo ritorno in Italia! In tanti sentono la sua mancanza e chissà che presto non possano arrivare altre nuove sorprese. Chissà quali progetti attenderanno Barbara!