Michelle Hunziker avrebbe un nuovo amore, ex di due note showgirl

Gossip

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

Michelle Hunziker

Il gossip sul nuovo amore di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ci tiene molto alla sua vita privata e attualmente è difficile sapere se ha o meno un nuovo amore. Secondo le ultime segnalazioni sui social però il cuore della showgirl sarebbe impegnata.

A lanciare la notizia ci ha pensato Deianira Marzano su Instagram. L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione, in cui si parla proprio della conduttrice svizzera. Secondo quanto emerso la coppia si frequenterebbe addirittura da un anno circa e a provarlo, sempre secondo la fonte, sarebbe l’aereo spesso sfoggiato da Michelle Hunziker:

«Si frequentano in tal senso da circa un anno, ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito».

Tra gli utenti sui social si sta cercando di capire ora quale sia l’anello misterioso di cui tanto si parla, perché pare che Michelle Hunziker (stando al gossip) avrebbe nascosto per bene questo inizio.

Ma non è finita qui. Perché Very Inutil People ha parlato del pettegolezzo e ha ricevuto ulteriori segnalazioni. Secondo quanto si legge l’uomo che è tornato a far battere il cuore di Michelle Hunziker sarebbe Alessandro Carollo. 41 anni d’età e romano d’origine è un osteopata molto rinomato nella Capitale. In passato pare abbia avuto altri flirt famosi. Si parla di una presunta relazione con Elisabetta Canalis così come con Elisabetta Gregoraci.

A infiammare ulteriormente il pettegolezzo anche l’ultima foto pubblicata da Michelle Hunziker su Instagram. Durante una gita con altri amici, la conduttrice ha postato uno scatto mentre si trova a bordo di una moto Ducati. Ha un’espressione sorridente e divertita.

Alcuni hanno notato però che la stesso moto è stata pubblicata anche da Alessandro Carollo tra le storie di Instagram.

Le storie Instagram di Michelle Hunziker e del presunto fidanzato a confronto

Dato che Michelle Hunziker ha realizzato questa uscita con alcuni amici potrebbe essere questa la natura del rapporto con l’osteopata. Non è detto che tra loro ci sia qualcosa. Peraltro la conduttrice non ne ha parlato pubblicamente, quindi per ora resta solo un gossip come tanti altri. Staremo a vedere!