Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

La reazione dell’ex di Mirko Brunetti

TV Blog ieri ha lanciato una notizia che ha attirato l’attenzione di tanti fan del Grande Fratello è di Temptation Island. Questo perché il sito ha rivelato che insieme a Jill Cooper e Giampiero Mughini (annunciati da Davide Maggio) anche Mirko Brunetti entrerà nella Casa più spiata d’Italia come concorrente.

La notizia non è stata commentata dal diretto interessato sui social (che ha preferito invece rendere il profilo privato), ma dalla sua ex fidanzata Greta Rossetti.

Come noto i due si sono conosciuti proprio a Temptation Island e Mirko Brunetti dopo aver messo fine alla storia con la sua ex Perla Vatiero, ha intrapreso la conoscenza con la tentatrice. Una relazione che è andata avanti una manciata di mesi ma che si è arrestata bruscamente dopo l’incontro casuale (o forse no?) tra Mirko e Perla alla Milano Fashion Week e delle cose che lui avrebbe omesso alla sua fidanzata. Da qui la rottura tra Mirko e Greta.

Ma torniamo a oggi. Perché la Rossetti ieri ha aperto il box delle domande e non sono mancate le domande su Mirko Brunetti. Alcuni si chiedono dove sia finito e se stanno ancora insieme:

“Non posso lamentarmi perché avete ragione anche voi. Avete il diritto di sapere e non è da me lasciare le cose a metà. Per il momento ancora non mi va, ma appena avrò le idee chiare e io in primis saprò, vi risponderò a tutte le domande riguardanti la mia relazione. Tranquilli”.

A seguire Greta Rossetti ha mostrato anche il tatuaggio fatto in comune con Mirko Brunetti subito dopo Temptation Island…

Ma non è finita qui, perché poco dopo aver conversato un po’ con i fan, Greta ha pubblicato una storia che dà da pensare. Alcuni pensano sia riferita proprio all’ingresso di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello. Una faccina sbalordita su sfondo nero. Nessuna dichiarazione.

Potrebbe voler dire tante cose e non abbiamo certezza sia riferita per forza a Mirko Brunetti. Vedremo se nelle prossime ore l’ex tentatrice farà chiarezza anche su questo e se davvero Mirko diventerà un inquilino del Grande Fratello.