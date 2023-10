NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Ottobre 2023

Le nuove indiscrezioni su Belen Rodriguez

In questo periodo come sappiamo a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Belen Rodriguez. Sul web infatti si è discusso più volte delle condizioni di salute della showgirl argentina, che stanno facendo preoccupare i fan. Come è noto infatti, di recente Fabrizio Corona, ospite a Domenica In, ha fatto sapere che la conduttrice non starebbe attraversando un periodo semplice. Nel mentre Belen è letteralmente sparita dalla circolazione, e in molti si stanno chiedendo cosa stia succedendo. Solo qualche ora fa si è anche mormorato che la Rodriguez abbia lasciato Milano per trasferirsi a Brescia dal suo fidanzato Elio Lorenzoni, col quale avrebbe iniziato una convivenza.

Adesso però arrivano dei nuovi retroscena inediti, che stanno già facendo discutere. Secondo Il Mattino di Padova infatti, Belen sarebbe stata avvistata a Villa Maria, la clinica dove nel 2021 ha partorito sua figlia Luna Marì. Tuttavia il quotidiano non ha rivelato i motivi della visita della presentatrice nella città veneta, tuttavia si parla già di alcuni presunti controlli medici. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti a rilasciare un commento è stata proprio la struttura in questione. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Dopo che la notizia ha iniziato a fare il giro del web, Il Gazzettino ha contattato la clinica di Padova, che tuttavia non ha né confermato né smentito la visita di Belen Rodriguez. Questo l’unico commento che è stato rilasciato alla testata: “Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti”.

I fan dunque sono sempre più in apprensione per Belen, che nel mentre resta avvolta nel suo silenzio. Attualmente infatti non sappiamo con certezza cosa stia accadendo alla Rodriguez. Ci auguriamo naturalmente che la showgirl stia bene e che al più presto torni in tv. A Belen dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.