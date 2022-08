1 Il gossip su Michelle Hunziker

Alcuni mesi fa, dopo ben 10 anni di vita insieme, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine del loro matrimonio con una nota. Queste le parole della conduttrice e dell’imprenditore: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

Come sappiamo proprio nelle ultime settimane Michelle è finita al centro del gossip per via del breve flirt avuto con l’ex gieffino Giovanni Angiolini, che ha fatto discutere il web per tutta l’estate. Stando ai recenti aggiornamenti però pare che la presentatrice abbia deciso di mettere un punto a questa conoscenza, e che a oggi sia nuovamente single. Proprio questa settimana il nuovo numero di Novella2000, attualmente in edicola, ha affrontato la questione della separazione tra i due, che potrebbe essere riconducibile alla volontà della conduttrice di proteggere le sue figlie e di tenerle lontane dai pettegolezzi.

In queste ore però un nuovo gossip si sta facendo largo sul web. Nell’ambiente si mormora infatti che Michelle Hunziker voglia riprovarci con Tomaso Trussardi, e che sarebbe pronta a ricostruire un rapporto con il suo ex marito. Tuttavia, secondo quanto si mormora, sembrerebbe che, nonostante tra i due ci siano stati punti d’incontro, al momento l’imprenditore non sarebbe pronto a riappacificarsi del tutto con la conduttrice. Trussardi infatti, sempre stando alle voci di corridoio, sarebbe ancora ferito e il gossip racconta che non avrebbe ancora digerito il flirt tra la Hunziker e Angiolini.

Al momento dunque non sarebbe prevista una riconciliazione tra Michelle e Tomaso. In queste ore però la presentatrice sta vivendo un momento di grande gioia. Pare infatti che sua figlia Aurora Ramazzotti sia in dolce attesa. Andiamo a rivedere quello che sappiamo.