Michelle Hunziker sarebbe di nuovo single

Sono passati diversi mesi da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine del loro matrimonio, dopo ben 10 anni d’amore. La coppia con un comunicato ha affermato: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

In queste settimane così Michelle ha iniziato a frequentare nientemeno che l’ex gieffino Giovanni Angiolini e naturalmente la cosa non è passata inosservata. Dopo numerose indiscrezioni solo il mese scorso i due hanno deciso di uscire allo scoperto e per la prima volta si sono mostrati in pubblico in atteggiamenti intimi mentre si scambiavano tenere effusioni.

Adesso però sembrerebbe che le cose siano cambiate. Stando a quanto svela il nuovo numero del settimanale Chi, pare che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si siano lasciati! Stando a quello che svela in anteprima la rivista, sembrerebbe che sia stata proprio la conduttrice a mettere un punto al flirt col medico sardo, che solo di recente aveva fatto la conoscenza di Aurora Ramazzotti. Chi avrebbe anche consultato alcune fonti vicine alla Hunziker, che avrebbero rivelato quello che sarebbe accaduto. Secondo quanto riportato, pare che non ci sarebbero state complicazioni tra i due, tuttavia entrambi si sarebbero allontanati a poco a poco, senza apparenti motivazioni.

Pare dunque che la magia tra Michelle e Giovanni si sia già conclusa e che dunque la conduttrice di Striscia La Notizia sia nuovamente single. Attualmente la Hunziker non ha ancora commentato l’accaduto tuttavia noi di Novella2000.it siamo a totale disposizione dei diretti interessati qualora volessero rilasciare delle dichiarazioni.

Novella 2000 © riproduzione riservata.