Micol Incorvaia rivela quando ha fatto per la prima volta l’amore con Edoardo Tavassi

Debora Parigi | 27 Maggio 2023

GF Vip 7

Le dichiarazioni di Micol Incorvaia sulla sua relazione con Edoardo Tavassi

Usciti dalla Casa del GF Vip 7, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi stanno ancora insieme, alla faccia di tutti coloro che li vedevano divisi dopo pochi giorni. Proprio Tavassi aveva scritto una lettera su DiPiù in cui diceva che avrebbe voluto convivere con Micol. Lei oggi risponde che ha lo stesso desiderio, poché le manca davvero tanto stare lontana da lui.

“Io mi trasferirò. Pensando alla convivenza degli altri storco sempre il naso ma a sto giro sento l’esigenza. E’ come se non avessi una fissa dimora. Ho bisogno di stare con lui, divento pazza, divento scontrosa perché mi manca. Non sono gelosa, lui non mi da neanche modo di esserlo. C’è la gelosia buona. Lui un po’ geloso lo è ma mi fa vedere. Io spero di trasferirmi prima dell’estate. Anche a me è balenata l’idea di divenire un giorno la mamma di suo figlio”.

Entrambi intervistati dal solito magazine, la coppia si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla loro relazione. Ecco che quindi è stato chiesto loro quando è stata la prima volta che hanno fatto l’amore. Tutti magari si aspettano un momento particolare dentro la Casa del GF, ma la realtà è un’altra.

“La vera prima volta che abbiamo fatto l’amore è stato fuori dalla Casa”, ha detto Micol. Ed Edoardo ha aggiunto: “Nella Casa erano tentativi goffi, dicevo ‘ti giuro che non sono così nella vita reale”. Quindi niente rapporti intimi di fronte alle telecamere, o meglio niente di quello che vuol dire davvero fare l’amore.

Micol Incorvaia ha anche parlato delle ex di Edoardo Tavassi, rivelando che non una di queste è molto amica oggi. Mentre l’altra non l’ha ancora conosciuta. Queste le sue parole: “Con Lucia vado mega d’accordo, organizziamo sempre cose insieme. Diana non l’ho ancora conosciuta”.