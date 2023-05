Reunion tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro: il messaggio d’affetto del’ex vippona

NEWS

Debora Parigi | 27 Maggio 2023

GF Vip 7

Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro si sono rivisti

I fan Oriele non sono molto felici ultimamente per gli spostamenti di Daniele Dal Moro. Proprio un paio di giorni fa è stato fotografato con Antonino Spinalbese, il quale come sappiamo non è in buoni rapporti con Oriana Marzoli. Infatti si è parlato di una presunta reazione per niente positiva da parte di lei. Ma adesso Daniele ha incontrato un’altra “nemica” della sua fidanzata: Antonella Fiordelisi.

Tra Daniele e Antonella dentro la Casa del GF Vip 7 è nata una profonda amicizia. Lui era uno dei pochi che non stava né in una fazione né nell’altra, avendo instaurato rapporti sinceri con componenti di entrambi i gruppi. Tra questi proprio con Antonella e prima ancora con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo oggi sono andati in viaggo verso Verona. La coppia sta infatti prendendo parte ad alcune serate in cui incontrano i fan. Daniele Dal Moro è di Verona e quindi questa è stata l’occasione per una bella reunion. Ecco che quindi la Fiordelisi poche ore fa sul suo profilo Twitter ha pubblicato una foto insieme a Daniele e ha scritto: “Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti”.

Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti #fiorde #donnalisi 🫶🏻 pic.twitter.com/tKF0pxefuN — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 27, 2023

Anche su Instagram Antonella ed Edoardo hanno pubblicato foto di questa reunion. In particolare Donnamaria ha messo una foto di loro tre insieme che poi è stata condivisa da Antonella che ha scritto: “Leale, sincero, puro, sensibile”. Come prenderà tutto questo Oriana?