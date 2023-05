NEWS

Nicolò Figini | 28 Maggio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Micol Incorvaia su Oriana e Daniele

In questi ultime giorni si è parlato tantissimo di Oriana Marzoli e di Daniele Dal Moro. Ma che cosa c’entra Micol Incorvaia? Tutto è partito nel momento in cui quest’ultimo si è sfogato con alcuni fan che hanno mandato una segnalazione alla fidanzata. Alcuni utenti, infatti, le hanno fatto notare che Daniele aveva messo dei like a una ragazza e l’ex vippona si è ingelosita:

“Il follow l’ho tolto (come sempre per colpa vostra) perché Oriana ha iniziato a stressarmi l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io… Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie“.

In seguito si sono anche diffuse delle voci in merito a un’altra arrabbiatura da parte di Oriana nei confronti del fidanzato perché quest’ultimo ha incontrato Antonino in centro a Verona. I rumor su una loro crisi, quindi, si è diffusa a macchia d’olio. Tuttavia a parlare del rapporto tra Daniele e la Marzoli ci ha pensato l’amica Micol Incorvaia durante il programma radiofonico “Turchesando“:

“Abbiamo fatto un weekend con loro a Gardaland. […] Sì, li vediamo cotti a puntino. Oriana e Daniele hanno due personalità ben definite. C’è il momento in cui si beccano un attimo, ma il loro legame prevale su ogni cosa. Sono stupendi insieme. Ma quale crisi? Non è vero, purtroppo ne tirano furi sempre una. Se non fai una Storia sei subito single”.

Micol Incorvaia, quindi, ha voluto tranquillizzare tutti i fan preoccupati come riporta anche Biccy. La relazione tra Oriana e Daniele va a gonfie vele al momento. Nel caso in cui dovessimo avere ulteriori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci, nel mentre, per molte altre news.