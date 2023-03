NEWS

Ieri sera nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 7 Nikita Pelizon è stata eletta quinta finalista, mentre a sorpresa Luca Onestini è stato eliminato. Dopo la fine della diretta così a ritrovarsi in camera sono state Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, che sgomente hanno commentato l’accaduto, chiedendosi come sia stata possibile l’eliminazione dell’ex tronista di Uomini e Donne. Proprio Micol a quel punto ha affermato: “Davo per vincitori entrambi, forse quasi allo stesso modo. Parlo di Alberto e Luca. La gente forse è andata a dormire, non hanno avuto modo di votare. Ma la gente cosa vuole vedere?”.

Non è mancato anche il commento di Giaele De Donà, che collegandosi al discorso di Micol ha aggiunto: “C’è qualcosa che non abbiamo capito. Nikita non ha vinto la finale con Oriana, con te e con me, e poi contro Luca vince”. A mostrarsi stranita dall’accaduto è stata anche la Marzoli, che ha affermato: “A me sembra follia”. Tuttavia ad attirare l’attenzione del web è stato qualcosa che è accaduto pochi secondi dopo.

Proprio Micol Incorvaia infatti, mentre chiacchierava con le sue amiche, ha lasciato intendere di sapere delle cose su Nikita Pelizon, che tuttavia non ha mai rivelato. Queste le dichiarazioni della Vippona, che non sono passate inosservate:

“Vi dico la verità, io sono una signora e tante cose di diverse persone non le dico. Sono cose che io so, ma non uso niente contro nessuno. Non lo farei mai, noi siamo diverse”.

MA LA DOLCE DODINA CHE INSINUA DI SAPERE COSE SU NIKITA ? AVETE ATTACCATO NIKITA PER QUESTA COSA ADESSO PRETENDO LO STESSO ACCANIMENTO SU QUESTA FINTA BUONA ! LA PEGGIORE #Gfvip #nikiters #donnalisi #fiorde #gintonic #Denzzzers

pic.twitter.com/aD58TSkbHi — Soqquadro (@gicarestik2) March 28, 2023

Lunedì sera nel mentre andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 7 e finalmente sapremo chi sarà a vincere questa edizione. Chi tra Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Alberto De Pisis, Milena Miconi e Nikita Pelizon trionferà? Non resta che attendere per scoprirlo.