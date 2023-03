NEWS

Andrea Sanna | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

GF Vip – Nikita Pelizon la più nominata

Nikita Pelizon fin dal suo arrivo nella Casa de GF Vip 7 ha attirato l’attenzione di tutti. Con la sua personalità, per alcuni unica e per altri “costruita”, non è passata inosservata. All’interno delle quattro mura del loft di Cinecittà ha instaurato legami forti, ma ha anche dovuto fare i conti con incomprensioni e liti.

Specie nell’ultimo periodo quando ha stretto amicizia con Antonella Fiordelisi (a seguito di un chiarimento), Nikita Pelizon ha dovuto affrontare più volte delle discussioni. Anche il suo modo di porsi ha provocato ha ricevuto spesso delle critiche da parte dei compagni.

Nonostante tutto, però, grazie al supporto del suo pubblico Nikita Pelizon è riuscita a superare nomination molto insidiose e a raggiungere l’ambito posto in finale a seguito di televoto flash importantissimo. Nikita infatti si è ritrovata contro Luca e Alberto. Ma ad avere la meglio è stata proprio lei con il 48%, seguita da Alberto al 28% e Onestini al 24%. Un risultato certamente sudato, cercato e voluto (anche dai suoi fan), dopo settimane in cui si è ritrovata spesso a rischio eliminazione o a un passo dal traguardo, sfumato spesso per un soffio.

Ebbene proprio a tal proposito, come ricordano molti fan di Nikita Pelizon sul web così come il sito di Wikipedia, la vippona è stata la concorrente che è stata nominata più volte (secondo i dati 75). Un risultato che supera persino il record di Miriana Trevisan dello scorso anno. La showgirl infatti era arrivata a quota 60 nomination.

Ma non solo perché sempre Nikita Pelizon pare avere un altro record: è anche la concorrente che per più volte è stata al televoto (ben 24 stando alle stime raccolte). Adesso però la concorrente può godersi con un po’ di tranquillità il rush finale, vada come vada. Almeno per quest’ultima settimana è salva!