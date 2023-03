Risultato a sorpresa al GF Vip: Onestini eliminato e Nikita quinta finalista

NEWS

Debora Parigi | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

Il verdetto del pubblico con il quinto finalista e un nuovo eliminato

Verso la fine della semifinale del GF Vip 7 le sorprese non finiscono. E così è stato aperto un televoto flash. Signorini aveva già anticipato che non ci sarebbe stato un solo eliminato e un solo finalista, ma ben due per parte. Abbiamo visto il primo eliminato di questa puntata che è stato Andrea. Poi Tavassi è stato eletto quarto finalista dell’edizione.

A questo punto i vipponi sono andati in superled per fare delle nomination. Ma il conduttore ha detto loro che si trattava di una nomination per l’eliminazione. I soli nominabili erano Nikita Pelizon, Luca Onestini, Milena Miconi e Alberto De Pisis. Alla fine di queste nomination Nikita ha preso 5 voti, mentre gli altri tre uno a testa. Così la Pelizon è andata al televoto diretta.

Ma non è finita qui perché la vippona ha dovuto scegliere chi portare con sé al televoto tra gli altri tre. E lei ha scelto Alberto. Poi il conduttore ha chiesto a De Pisis di portare un terzo vippone al televoto con loro e lui ha scelto Luca, uno dei favoriti. A questo punto è stato aperto il televoto flash. I vipponi non lo sapevano, ma oltre all’eliminato ci sarebbe stato anche il quinto finalista di questa edizione del GF Vip.

Una volta chiuso il televoto, i tre vipponi sono andati in studio per ricevere il verdetto. Il vip ad essere eliminato è stato a sorpresa Onestini. E proprio Alberto è rimasto sconvolto, perché non se lo aspettava, convinto di essere lui l’eliminato.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… LUCA ONESTINI! pic.twitter.com/wGMyk32gCr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

Gli altri due vipponi hanno lasciato lo studio, ma in realtà li hanno richiamati. Qui il conduttore ha detto loro che in realtà c’era un secondo eliminato, ma come sappiamo non è vero. Quindi il quinto finalista di questa edizione del Grande Fratello è Nikita. Queste le percentuali: Nikita 48%, Alberto 28%, Onestini 24%.

NIKITA, SEI LA QUINTA FINALISTA DI QUESTA EDIZIONE DI #GFVIP! 🎉 pic.twitter.com/I3m4R0LFbB — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

Potete rivedere tutto sul sito di Mediaset Play.