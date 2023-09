Spettacolo

Vincenzo Chianese | 20 Settembre 2023

Le parole di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. I due ex Vipponi, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip 7 e ancora oggi sono insieme, sono stati ospiti del programma radiofonico Turchesando. Nel corso della chiacchierata la coppia ha replicato per la prima volta ad alcune recenti dichiarazioni di Alfonso Signorini, che a Verissimo ha parlato di “cast sbagliato” per quanto riguarda la scorsa edizione del reality show. Adesso così Micol ed Edoardo hanno voluto dire la loro. Queste le dichiarazioni della Incorvaia, raccolte da Isa&Chia:

“Non è una cosa che fa piacere. Lui ha detto: ‘abbiamo sbagliato il cast’. Però capisci che quando parli di aver sbagliato il cast è come se imputassi una parte della colpa al cast, alle persone? Io avrei detto: ‘abbiamo sbagliato a mettere in risalto alcune cose piuttosto che altre, abbiamo sbagliato a gestire alcune situazioni’. Semplicemente questo”.

A fare eco alle parole di Micol Incorvaia è stato anche Edoardo Tavassi, che ha aggiunto:

“Sai come fanno gli allenatori di calcio? Dicono: ‘È colpa mia’. Dare la colpa solo al cast mi sembra una cosa un po’ così, è tutto un insieme. Ma poi tutto il cast? Cioè dici che hai sbagliato una Milena Miconi che è una santa donna? No, non puoi mettere in mezzo certe persone, non facciamo di tutta l’erba un fascio. Ricordiamoci però che nonostante tutto se noi siamo qui è perché lui ci ha dato una possibilità, non si spunta nel piatto dove si è mangiato”.

Nel mentre Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno raccontato di essere ancora uniti e affiatati e sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia tra i due. A questa splendida coppia dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.