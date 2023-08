NEWS

Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

GF Vip 7

La foto fake di Micol Incorvaia

Su Twitter sta circolando una foto di Micol Incorvaia che, però, non ha nulla a che vedere con la realtà. Questo perché l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 a sua insaputa è stata vittima degli hater. Alcuni leoni da tastiera si sarebbero presi gioco di lei e pubblicato una foto totalmente falsa.

A raccontare l’accaduto è stata proprio Micol Incorvaia su Instagram. Tra le stories ha spiegato come in questi giorni si stia godendo la famiglia e l’estate ed è questo uno dei motivi che la tengono meno attiva sui social. Poco dopo, però, la sorella di Clizia ha fatto luce su una vicenda che la riguarda personalmente. È stata vittima di deepfake. Per chi non lo sapesse è una tecnica che permette, mediante l’intelligenza artificiale, di sovrapporre immagini e crearne una nuova totalmente falsa. Ma ecco le parole di Micol:

“È stata mia presa la mia ultima foto postata e manomessa e ripubblicata, traendo me totalmente nuda. Nudo integrale. Nella foto originale io indossavo un costumino sotto e una t-shirt sopra, un top”.

Così Micol Incorvaia ha raccontato che in tanti le hanno scritto chiedendole di intervenire: “Mi hanno detto di non lasciare queste persone impunite, spiegando anche quali pareri ricevuti. Ragazzi, vi chiedo gentilmente di non avvelenarvi il sangue. In primo luogo perché in questo modo ci siano tante persone che oltre a non avere un hobby non sempre sono mosse dai migliori sentimenti o propositi più puri. Non è una novità”.

Per concludere infine Micol Incorvaia ha dichiarato che non è la prima volta che qualcuno tenta di affossarla. Ecco le sue parole: “Non mi sento toccata da queste vicende, perché mi sento talmente pulita e tranquilla con la coscienza che la cosa non mi fa male e vorrei non lo facesse nemmeno a voi. Ma poi mi hanno fatto due bocce così, mi hanno fatto fare un figurone, ringraziamoli”.

Micol Incorvaia vittima di DeepNude su Twitter: il suo racconto pic.twitter.com/xjss8ie6qs — disagiotv (@disagio_tv) August 18, 2023

Così Micol Incorvaia ha reagito su Instagram all’assurda vicenda che l’ha coinvolta personalmente in queste ore.