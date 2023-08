NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

A Forum torna Edoardo Donnamaria

Circa una settimana fa si era diffusa la notizia secondo la quale Edoardo Donnamaria non sarebbe ritornato a Forum. Non si conoscevano i motivi di tale decisione e molti sul web pensavano fosse partito tutto da una sua scelta per concentrarsi sulla carriera musicale. A quanto pare, però, le cose sarebbero cambiate e ci sarebbe stato un colpo di scena.

A riportare l’indiscrezione che vi stiamo per rivelare ci ha pensato Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram. L’influencer ha affermato che Barbara Palombelli ha cambiato idea e ha deciso di richiamare il suo compagno di viaggio all’interno del programma di Canale 5:

“La rete ci ripensa. O meglio, la padrona di casa di Forum ha deciso di richiamare Edoardo Donnamaria. L’ex di Antonella Fiordelisi sarà infatti nuovamente nel programma per 2/3 giorni alla settimana”.

Edoardo Donnamaria sarebbe stato riconfermato a Forum

Sicuramente la notizia, se si dovesse rivelare vera, farà molto piacere a Edoardo, il quale conosce molto bene la trasmissione lavorandoci ormai da svariati anni. In una passata intervista, infatti, aveva parlato dei casi che vengono trattati nelle varie puntate:

“Ti racconto questa cosa di Forum. Era la quarta puntata che facevo credo. E pensavo anch’io che le storie fossero finte e ste cose qua. C’era una signora che ha raccontato una storia terribile. Parlava di un figlio che avevano rapito o ammazzato, ora non ricordo bene che cosa. Lei piangeva e piangeva.

Durante la pubblicità mi sono avvicinato e le ho detto ‘Brava, bravissima’. Lei mi guarda e mi fa ‘Ma in che senso?’. Io allora ho detto che sembrava davvero che stesse piangendo. Lei poi mi ha spiegato che in realtà era tutto vero quanto raccontato sul figlio. Ho fatto una figura bruttissima e da quel giorno non ho più fatto un commento“.

Continuate a seguirci per molti altri aggiornamenti.