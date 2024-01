Mida confessa che la sua nuova canzone Fight Club è dedicata a Gaia (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Gennaio 2024

Amici 23

Ad Amici 23 Mida ha presentato da circa una settimana un nuova canzone, “Fight Club”, dedicata (si capisce dal testo) a una ragazza. Ma questa ragazza ha un nome? Rispondendo a una domanda, l’allievo di Lorella Cuccarini ha svelato chi è la ragazza in questione. E ovviamente si tratta di Gaia.

La nuova canzone di Mida è dedicata a Gaia

Uno degli allievi di Amici 23 più apprezzati dal pubblico è sicuramente Mida. Il cantante appartenente alla squadra di Lorella Cuccarini piace molto anche alle radio, ai discografici e ai giudici che votano durante le gare. In particolare i suoi inediti sono uno più apprezzato dell’altro. La sua “Rossofuoco” ha già vinto il disco d’oro ed è stata la più veloce nella storia di Amici.

Da poco è uscito un suo nuovo pezzo dal titolo “Fight Club”. Ancora non è stato pubblicato sulle piattaforme digitali, si attende l’uscita di tutti i brani dei cantanti di quest’anno. Però sembra già molto apprezzato anche questo, sia dal pubblico che dagli esperti che lo hanno potuto sentire. Proprio nel daytime del talent andato in onda ieri Ermal Meta ha dato un bel 7+ a questa canzone.

Ma come spesso accade quando ascoltiamo un brano, ci si chiede anche a chi è dedicato. Ascoltando quello di Mida si capisce che è dedicato a una ragazza che viene invitata a far parte della sua vita per combattere con lui i suoi guai. È una ragazza in particolare? A chi è dedicata “Fight Club”? A rispondere è stato proprio l’allievo della Cuccarini.

Grazie alle domande di WittyInBox (il cui video è stato pubblicato sul WittyTV), abbiamo avuto la conferma a una teoria che già circolava da tempo. La canzone è infatti dedicata a Gaia, ballerina allieva di Raimondo Todaro con la quale Mida ha una relazione nata proprio all’interno della scuola. La domanda era: “A chi è dedicata Fight Club e di cosa parla la canzone?”. Lui ha risposto all’inizio scherzando che era dedicata a Dustin. Poi è tornato serio e ha detto: “Questo pezzo ho deciso di dedicarlo a Gaia. E dice ‘vieni con me nel fight club a combattere i miei guai’ che magari in due è meglio”.

Il cantante e la ballerina sono una coppia ormai da un bel po’, ma non mostrano troppo della loro relazione in pubblico. Sono due ragazzi che tengono alla privacy da questo punto di vista, specialmente lei. Però si comprende che si vogliono davvero molto bene.