Sangiovanni al centro della polemica per una frase volgare su Giulia Stabile in una diretta (VIDEO)

Debora Parigi | 20 Gennaio 2024

Sangiovanni

Una diretta fatta con due tiktoker ha portato Sangiovanni a finire al centro della polemica. Il motivo è la risposta a una domanda volgare in cui si è fatto il nome di Giulia Stabile. Il web si è molto arrabbiata difendendo la ballerina e riempiendo di commenti negativi il cantante.

Lo scivolone di Sangiovanni nei confronti di Giulia Stabile

Da quando Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati su questa storia è calato un grande silenzio da parte dei due ragazzi. Commenti, ipotesi e speculazioni sono state fatte solo dagli utenti che hanno veramente detto di tutto in questo periodo. La frase che confermò la fine della relazione fu quella della ballerina quando in un’intervista disse che il cantante “è e resterà per sempre il primo grande amore”. Altre frasi di lui fecero capire che era finita tra loro. Ma mentre lei, per lavoro, continuava a doversi mostrare in TV, sui palchi dei concerti e sui social, lui si chiuse nel silenzio e andò dall’altra parte del mondo.

Adesso però Sangiovanni è tornato, complice anche la sua partecipazione a Sanremo. E lo ha fatto con una nuova canzone e con varie interviste. Il suo nuovo brano “Americana” parla palesemente della storia finita con Giulia Stabile. Ma anche il pezzo che parteciperà al Festival è sempre inerente alla relazione finita dopo due anni. Quindi adesso parla apertamente di cosa è accaduto, pare ammettendo anche qualcosa di sbagliato che lui ha fatto.

Ma forse era meglio limitarsi alle canzoni, che sono espressione di ciò che si prova, invece di parlare di certi fatti con due tiktoker. Fatti, tra l’altro, che quando stava con Giulia ha sempre considerato privati. Cosa è accaduto quindi per far partire una vera e propria rivolta social? Ultimamente il cantante fa molte dirette con il tiktoker chiamato “Il Rosso”, una ragazzo che divide un po’ il web per i suoi contenuti spesso volgari. In una diretta, Sangio ha partecipato al trend che sta attualmente spopolando, cioè “Alza la mano se”. E si sente dire “Alza la mano se ti chia*eresti Giulia Stabile”. E il cantante ha alzato la mano.

Subito anche i due tiktoker sono intervenuti. Si può sentire uno dei due dire “”No, per favore. Por*o zio. Sangio, non alzare quelle mani. Per favore, stiamo calmi“. E poi vediamo Sangiovanni ridere di gusto. Ecco proprio questo siparietto (davvero per niente divertente) ha fatto il giro del web e ha dato il via a una grande polemica.

Io davanti a tutto questo schifo mi chiedo cosa sei diventato.E ho una domanda da farti @sangiovann1 riesci ancora a guardarti allo specchio? Certi termini da bettola vai ad usarli con coloro le quali ti frequenti e lavati quella bocca oscena davanti al suo nome #amemici20 pic.twitter.com/OYR5VwC5Nr — Mavi (@MariannaFersi) January 19, 2024

Ci sono ex fan del cantante che hanno commentato allibiti e sconvolti per non riconoscere più il loro vecchio idolo. Alcuni hanno fatto notare che ha passato due anni, quando stava con Giulia Stabile, a presentarsi come il ragazzo puro e rispettoso delle donne e adesso fa commenti misogini tra l’altro proprio sulla ex fidanzata. C’è anche chi commenta, con tante frecciatine, dicendo che l’unico modo per farsi notare è parlare proprio di Giulia (riferendosi appunto anche alle nuove canzoni dedicate a lei). Insomma la polemica su di lui non si placa e il cantante non è ancora intervenuto magari per chiedere scusa.

Nemmeno la Stabile ha commentato. E a tal proposito alcuni utenti fanno notare questo modo di fare della ballerina, facendole i complimenti per la sua eleganza ed educazione nel non reagire a queste frasi. Diciamo la verità, se fosse capitato a ognuno di noi avremmo reagito in maniera totalmente diversa rispetto a lei. Quindi tanto di cappello a Giulia.