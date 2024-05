Mida contro la sua prof Lorella Cuccarini per un guanto di sfida contro Holden (e poi scoppia a piangere)

NEWS

Debora Parigi | 3 Maggio 2024

Amici 23

Lorella Cuccarini ha lanciato un guanto di sfida a Holden contro il suo allievo Mida. La tipologia di guanto però non ha convinto Mida che l’ha trovato a suo sfavore, criticando quindi la sua professoressa. Successivamente allievo e insegnante si sono confrontati.

Il confronto tra Mida e Lorella Cuccarini sul guanto di sfida contro Holden

Continuano ad arrivare i guanti di sfida in vista della puntata di sabato 4 maggio di Amici 23. Ecco che quindi Lorella Cuccarini ne ha mandato uno a Holden sul tema “creatività” contro Mida. E proprio la tipologia del guanto ha fatto storcere il naso all’allievo sfidante.

Dopo che Holden ha commentato dicendo che il guanto gli sembrava equo e andava bene, i ragazzi sono usciti in giardino e si sono confrontati. Così Petit ha chiesto a Mida cosa ne pensasse dato che lo vedeva pensieroso. Ed è qui che il cantante è andato contro la sua insegnante. “È un guanto che avrebbe dovuto lanciare Rudy non la prima professoressa”, ha risposto. “Non sto capendo, sono stanco di cercare di capire. Se mi verrà affidato un produttore lo faccio. Io non sono un produttore, che ca**o di attività ci posso mettere? Vai contro un produttore e lanci un guanto di produzione? Non ha senso. Sono perplesso”.

Successivamente, anche a seguito di un’accesa discussione con Holden, Mida ha incontrato Lorella Cuccarini e i due si sono confrontati. Il cantante ha detto apertamente alla sua insegnante di non trovare il guanto a favore suo, ma a favore del suo avversario. E ne ha spiegato i motivi: “Viene chiesto anche di riarrangiare il brano e di avere una creatività sul brano. E Holden è un ragazzo che a livello musicale stivo veramente tanto, quindi so di cosa è capace con le produzioni. Secondo me è molto bravo. Io non faccio le produzioni, io faccio un altro lavoro con la creatività”.

Dopo averlo fatto parlare, Lorella gli ha spiegato che non è così, anche perché Holden ci mette veramente tantissimo tempo a produrre, quindi non è veloce. Inoltre gli ha chiesto perché si buttasse giù così tanto e non credesse in sé. Ecco che Mida si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui h parlato di essere partito bene, mentre ultimamente si vede come l’ultimo di tutti. E ha ricordato quando partecipò a Sanremo Giovani dove tutti erano convinti che potesse approdare al Festival di Sanremo e invece fallì. Per lui fu un duro colpo che lo vide ripartire da capo. Quindi adesso ha paura che gli possa accadere la stessa cosa.

Il cantante è scoppiato a piangere nel raccontare tutto questo a Lorella Cuccarini. E proprio lei lo ha confortato con parole importanti e di supporto.