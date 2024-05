NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2024

Amici 23

Nel coso dell’ultimo daytime di Amici 23, Lorella Cuccarini ha lanciato un guanto di sfida Mida vs Holden. Poco dopo però tra i due cantanti c’è stato un acceso faccia a faccia.

Holden vs Mida ad Amici 23

Aumentano le tensioni nella casetta di Amici 23 in vista della finale che si terrà tra due settimane. Oggi intanto nel corso dell’ultimo daytime abbiamo assistito a uno scontro tra Holden e Mida. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Lorella Cuccarini ha lanciato un guanto tra i due artisti, chiedendo loro anche di produrre il brano. Poco dopo però gli allievi, mentre si stavano confrontando su questa sfida, hanno iniziato a esprimere il loro pensiero. In particolare Mida ha criticato la scelta della sua insegnante, facendo notare di non essere un produttore, al contrario di Holden. Cristian ha così affermato: “Avrebbe avuto più senso se fosse stato Rudy a mandare questo guanto. Il fatto che lo mandi la mia professoressa mi fa rimanere così”.

Poco dopo Mida, rivolgendosi a Petit, ha aggiunto: “Lo so che tu mi capisci”. Joseph così, replicando al suo compagno, ha dichiarato: “Beh dillo, penso sia riferito a me no? Non sono stupido, mi stai trattando da scemo se dici che lui ti capisce per come ti senti”.

Tra i due allievi di Amici 23 è così partito uno scontro, durante il quale Mida ha cercato di giustificare le sue parole. Holden tuttavia ha rincarato la dose e ha aggiunto: “Parlane con Lorella allora. Sembra che insulti la mia intelligenza se dici questa cosa davanti a me. Non mi piace sentirmi trattato da scemo. Preferisco che tu dica la verità”. Mida ha però ribadito di riferirsi alla situazione in generale e non solo al guanto specifico.

Poco dopo Cristian ha cercato un nuovo confronto con Holden e ha spiegato nuovamente il perché delle sue parole. Tuttavia tra i due non sono mancate le scintille e il pubblico attende già di scoprire cosa accadrà durante la prossima puntata del Serale.