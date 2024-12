Mida ha riproposto in concerto il dissing contro Anna Pettinelli, composto durante la sua edizione di Amici di Maria De Filippi

Durante un suo recente concerto, il cantante Mida, ex allievo di Amici 23, ha inserito in scaletta una sua personale versione di Classico di J-Ax, brano realizzato nel talent come dissing contro Anna Pettinelli.

Mida riporta sul palco il dissing contro Anna Pettinelli

Il 3 dicembre, Mida, ex allievo di Amici 23, ha sorpreso i suoi fan durante il concerto ai Magazzini Generali di Milano, esibendosi con una versione particolare di “Classico” di J-Ax.

Il brano ha assunto un significato particolare per Mida, dopo averci aggiunto delle barre personali come compito assegnato da Anna Pettinelli quando era nella scuola di Amici.

L’insegnante non aveva mai fatto mistero, durante i mesi del programma, di non apprezzare il talento del cantante, mettendolo continuamente in discussione e assegnandogli montagne di compiti.

In questo caso, Mida, esasperato dalla situazione, aveva fatto ricorso alla propria creatività e, oltre ad aver svolto l’assegnazione di Anna Pettinelli, aveva scelto di inserire nel pezzo un pizzico di pepe, trasformando la propria esibizione in una sorta di dissing contro la professoressa di canto.

Durante il concerto, il brano ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, tra chi ricordava quella passata performance e chi ha subito colto le piccole “frecciatine” alla Pettinelli all’interno del testo.

Sono in particolare due passaggi che fanno riferimento all’insegnante. In uno, Mida canta “Il nuovo pezzo streamma mica poco, c’è la faccia della Petty baby è Rossofuoco” e poi poco dopo “Vedi tu che giornataccia, che c’ho la gola secca, dammi un po’ di acqua“.

Il primo verso è chiaro, mentre il secondo riprende il testo dell’inedito di Inder, un vecchio allievo della Pettinelli, uscito presto da Amici. Durante il concerto, in realtà, Mida ha lasciato cantare solo al pubblico il nome della Pettinelli e anche il riferimento ad Inder.

Il pubblico presente e anche i fan da casa sono rimasti entusiasti e soprattutto divertiti da quella performance.