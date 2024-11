Cantante di questa nuova edizione di Amici 23 è Mida. L’artista arriva da Milano e ha già una carriera avviata nel mondo della musica. Scopriamolo mediante questa scheda conoscitiva: l’età e il vero nome, per passare alle canzoni e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Mida

Nome e Cognome: Christian Mida (conosciuto come Mida)

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Caracas (Venezuela)

Età: 25 anni

Professione: cantante

Fidanzata: non sappiamo se è fidanzato

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @mida.mp3

Profilo TikTok: @mida.mp4

Mida età, vero nome, altezza e biografia

Qual è il vero nome del giovane allievo di Amici? All’anagrafe Christian Mida, si fa semplicemente chiamare con il suo cognome.

Quando è nato, quanti anni ha Mida e qual è la sua altezza? Il cantante di Amici 23 è nato nel 1999 (non sappiamo la data di nascita completa) a Caracas, in Venezuela, dov’è cresciuto.

L’età di Mida quindi è di 25 anni. Per quanto riguarda l’altezza e peso non ne siamo a conoscenza.

Da sempre con il sogno di diventare cantante, Mida si è poi trasferito a Milano. Ed è nel nostro Paese che ha iniziato a fare musica e i primi incontri lavorativi importanti, oltre ad acciuffare Sanremo prima di arrivare ad Amici 23.

Vita privata: Mida di Amici ha una fidanzata?

Parlando della vita privata di Mida, sappiamo invece che sua madre è di origine venezuelana, mentre il padre è italiano. Proprio la mamma, truccatrice al teatro nazionale, ha lavorato per diversi musical.

Vi state domandando se Mida di Amici 23 ha una fidanzata? Al momento non sappiamo se si sta frequentando con qualcuno o se è single. In passato pare però si stato fidanzato con una tiktoker di nome Virginia Montemaggi, anche lei milanese. Insieme sui social hanno realizzato anche diversi video.

Il sogno del cantante è quello di vincere un Grammy!

Dove seguire Mida di Amici 23: Instagram e social

Da Facebook a Instagram, per passare a TikTok e YouTube. Se volete seguire Mida di Amici 23 dovete sbirciare su questi social. In ognuno di essi il cantante si racconta al proprio pubblico attraverso la sua musica.

Usufruisce delle pagine ufficiali per promuovere i suoi progetti e non mancano riferimenti alla sua esperienza sanremese, così come alle varie collaborazioni.

La carriera di Mida

Qualche informazione sulla sua carriera ce la fornisce All Music Italia.

All’età di 11 anni Mida si è avvicinato al mondo della musica, iniziando con il freestyle. Con le sue canzoni pian piano ha attirato l’attenzione di Blocco Recordz, l’etichetta fondata da Emis Killa e dal manager Zanna.

Sotto la loro guida Mida ha dato il via alla sua carriera. Ha aperto anche diversi tour del rapper. Un modo come un altro per fare gavetta e prendere confidenza con il pubblico. Ma arrivano anche le prime soddisfazioni, come la pubblicazione dei singoli Maledetto e Bevo.

La pandemia ha cambiato la traiettoria del suo percorso di artista. Da indipendente nel 2020 ha inciso Ratatah Freestyle #3, a cui seguono Davvero, MMM e Dinero. L’anno successivo ha invece reso noti i brani Stavo giù e 16:20.

Sempre nel 2021 è arrivata la canzone Ricordami di scordarti, che le è valsa il Disco d’oro e oggi vanta oltre 27 milioni di stream come pezzo più ascoltato.

Successivamente sono seguiti altri brani come Lento e Stupido Sentimento, ma ancora Fidati di me e Ti sta bene. Tutti pezzi che ottengono buoni risultati. Ha collaborato intanto anche con Olly e Nicola Siciliano. Nel 2023 ha pubblicato altri brani.

Tra i numeri da sottolineare: 232.602 ascoltatori mensili, mentre i totali su Spotify raggiunto quota 48.289.829 stream.

Ma non è finita…

Sanremo Giovani

A fine 2022 Amadeus e la Commissione Musicale Rai hanno scelto Mida per partecipare a Sanremo Giovani. Qui ha presentato Malditè ed è arrivato in finale.

Si è esibito dunque durante la puntata di dicembre, ma non ha potuto accedere al Festival di Sanremo non essendosi qualificato.

Album e canzoni

Quali canzoni ha pubblicato Mida? Ha degli album all’attivo? Al momento il cantante non ha pubblicato alcun disco, ma ha diversi brani pubblicati e conosciuti:

Maledetto, Bevo, Ratatah Freestyle #3, Davvero, MMM, Dinero, Stavo giù, 16:20, Ricordami di scordarti, Lento, Casa, Fuori posto, Stupido sentimento, Fidati di me, Ti sta bene, Malditè e Oro.

Vita terremoto invece è il brano che Mida ha presentato nella scuola nel giorno del suo ingresso. Ad Amici è nata anche Rosso fuoco, diventata una vera hit. Stesso discorso per Mi odierai e molte altre.

Mida ad Amici 23

Dopo queste belle soddisfazioni Mida lo ritroviamo tra i protagonisti della scuola di Amici 23.

A volere fortemente il cantante è stata Lorella Cuccarini. L’insegnante infatti, poco dopo che la collega Anna Pettinelli ha abbassato la leva, ha deciso di rialzarla su e permettere al cantante di entrare nella scuola.

Ad Amici come detto Mida ha presentato il brano Vita terremoto.

Durante la giornata del 24 settembre è andata in onda la prima puntata di Amici 23 ed è stato presentato Mida. Qual è il suo percorso?

Il cantante ha incuriosito gli insegnanti con l’inedito Vita terremoto. In particolare Lorella Cuccarini, che gli ha concesso una chance, a differenza di Anna Pettinelli meno convinta e con lei non sono mancate discussioni.

Nella scuola ha intrapreso una conoscenza con Gaia, interrotta però bruscamente durante il Serale.

In ogni caso la sua Rosso fuoco sta piacendo tantissimo, così come Mi odierai. È stato premiato con il disco d’oro.

Ha ottenuto la maglia del Serale ed è uno dei componenti del team di Lorella ed Emanuel Lo. Mida si è classificato quarto nella categoria canto.