Sorpresa per tutti i fan di Amici: Mida torna in studio e presenta il suo nuovo singolo, intitolato Morire x te

Nel corso della nuova puntata di Amici 24 a fare ritorno in studio è stato Mida, protagonista della scorsa edizione del talent show, che ha presentato il suo nuovo singolo, intitolato Morire x te.

Il nuovo singolo di Mida

Lo scorso anno tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi c’è stato anche Mida. Il cantante, come chi ha seguito il programma ben sa, è arrivato fino in finale e dopo aver lasciato la scuola ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Dopo la pubblicazione del suo primo EP, l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha preso parte per tutta l’estate a una serie di kermesse musicali, durante le quali ha portato in giro la sua musica. A breve come se non bastasse partirà il primo tour di club del giovane artista, che ha già registrato il tutto esaurito in diverse date.

In attesa di scoprire cosa accadrà, lo scorso 8 novembre è stato rilasciato il nuovo atteso singolo, intitolato Morire x te. Oggi dunque per tutti i fan del talent show di Maria De Filippi c’è stata una gradita sorpresa, che ha emozionato tutto il pubblico.

Mida è infatti tornato ad Amici, a distanza di qualche mese dalla fine della sua esperienza all’interno della scuola, e ha così presentato proprio il singolo Morire x te, che ha già conquistato tutto il pubblico. Nel mentre in studio il cantante ha ritrovato non solo la De Filippi, che ha poi ricordato le date del suo tour, ma anche la sua ex insegnante Lorella Cuccarini, che l’ha seguito in tutto il suo percorso.

I fan nel mentre attendono con ansia di scoprire come l’ex allievo di Amici stupirà il pubblico nel corso del suo primo tour di club e senza dubbio non mancheranno tante emozioni. A lui dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.