Il gossip su Myrta Merlino

Era settembre 2023 quando per la prima volta Myrta Merlino arrivava su Canale 5 alla conduzione di Pomeriggio Cinque, andando a prendere ufficialmente il posto che per anni è stato di Barbara d’Urso. Fin dal primo momento tuttavia la giornalista ha saputo conquistare il cuore del pubblico e puntata dopo puntata ha preso in mano le redini della trasmissione. Ancora oggi la Merlino sta portando avanti con grande professionalità il suo lavoro, raggiungendo ascolti più che soddisfacenti per la rete. Tuttavia in queste ore è emerso un gossip che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela il nuovo numero del settimanale Oggi, Myrta potrebbe lasciare definitivamente Pomeriggio Cinque a partire dal prossimo anno. Stando a quanto si legge infatti i vertici Mediaset avrebbero intenzione di rinnovare drasticamente lo storico format e il primo cambiamento riguarderebbe proprio la conduzione.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio e non c’è alcuna conferma in merito al possibile addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Attualmente infatti la conduttrice resta confermata al timone del programma di Canale 5 e di conseguenza vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze.

In queste settimane nel mentre la Merlino sta proseguendo il suo lavoro egregiamente, tenendo pomeriggio dopo pomeriggio, compagnia a milioni di italiani. Come al solito il programma continua a dividersi in due parti: una prima, in cui vengono affrontati i più recenti casi di cronaca e attualità, e una seconda più leggera, in cui si parla di spettacolo e cronaca rosa con tanti ospiti in studio e in collegamento.