Ieri sera Mida è salito sul palco dei Tim Music Awards e ha portato alcune sue hit tra cui anche RossoFuoco. Ecco il video in cui l’intera Arena di Verona ha cantato il brano insieme a lui e le lacrime dell’ex allievo di Amici.

Mida si commuove all’Arena di Verona

La serata dei Tim Music Awards di ieri sera all’Arena di Verona è stata emozionante per tutti gli artisti che sono saliti sul palco. Basti pensare a Big Mama che si è commossa per la fine del suo percorso estivo con Alessandra Amoroso:

“Ci siamo trovate, è andata benissimo e a me viene un po’ da piangere. Sono un po’ triste, sto un po’ male perché è stato l’ultimo live di questa bellissima estate. Sono un po’ emotional“.

Non sono mancati i balli sulle note dei più grandi successi di Annalisa degli ultimi anni, così come l’arrivo sul palcoscenico degli ex allievi più recenti di Maria De Filippi. Tra questi possiamo sicuramente menzionare Mida, il quale ha portato il suo singolo RossoFuoco. Qui sotto possiamo vedere la parte finale in cui lascia cantare il pubblico e notiamo come gli brillino gli occhi nel sentire che tutto il pubblico sta effettivamente intonando il brano.

Amici 23 è ufficialmente finito pic.twitter.com/n7NWLMUAJz — Martina 🐊 (@per3checomenoi) September 14, 2024

“Grazie, Verona è stato emozionantissimo“, ha esclamato il giovane cantante. Poi si è asciugato una lacrima girandosi di spalle per tentare di nascondere la commozione. Tuttavia al web questo dettaglio non è per nulla sfuggito e ha colpito la sua tenerezza. Molti i commenti dei fan che dichiarano di voler continuare a seguirlo in tutto il percorso che farà in futuro.

Carlo Conti, non appena terminata l’esibizione, si è avvicinato e gli ha chiesto se si fosse commosso e il cantante ha replicato: “Sì, non ce l’ho fatta, volevo nascondere ma non ci sono riuscito“. Adesso i suoi follower possono solo aspettare il live che partirà in autunno.