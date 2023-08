NEWS

Nicolò Figini | 27 Agosto 2023

L’esibizione del cantante Miguel

Miguel Jontel Pimentel, conosciuto solo con il suo nome di battesimo, è un cantante che nasce a Los Angeles nel 1985. Nel corso della sua carriera l’artista ha pubblicato cinque album ottenendo il plauso della critica. Tra le collaborazioni più importanti e recenti possiamo citare quella del 2015 con Sia, per a quale apre i concerti. Nello stesso periodo realizza anche la cover di “Crazy in Love” per il film “50 sfumature di nero“.

Tra il 2018 e il 2019 lavora insieme a Calvin Harris per il brano “I Found You“. Tra il 2022 e il 2023 su TikTok torna al successo “Sure Thing“, canzone che ha pubblicato per la prima volta nel 2011. In queste ore, tuttavia, si parla molto di lui per via di una sua esibizione degli ultimi giorni. Qui sotto, infatti, possiamo vedere un video nel quale canta il singolo “Rope” appeso in aria tramite due pinze conficcate nella sua pelle.

Miguel performing “Rope” from his upcoming album with what appears to be two ropes pierced into his back.



It is unclear whether it's real or simply an optical illusion. https://t.co/DbuEfoTfV9 — Pop Crave (@PopCrave) August 26, 2023

In molti sul web hanno cominciato a chiedersi se si trattasse della realtà, di un effetto ottico o di un trucco. A quanto pare, però, sembrerebbe tuto reale. Nel filmato che segue, infatti, possiamo vedere le persone poco prima della performance che riprendono degli esperti mentre impiantano dal vivo questi ganci nella schiena di Miguel. Il cantante respira profondamente per tutto il tempo e poi viene sollevato.

A questo punto possiamo notare chiaramente come la sua pelle venga tirata su da queste pinze. La stessa cosa accade quando viene tirato giù. Cosa ne pensate della sua scelta creativa? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.