Nicolò Figini | 27 Agosto 2023

Uomini e donne

L’annuncio del matrimonio dopo Uomini e Donne

Vi ricordate della Dama del trono over Desdemona Balzano? Lei ha fatto parte del cast di Uomini e Donne per qualche tempo e qui ha trovato l’amore grazie a Giuseppe. La sua partecipazione è piuttosto nota in quanto venne fatta allontanare da Maria De Filippi dallo studio. Il tutto era partito nel momento in cui Armando Incarnato aveva presentato degli audio all’interno dei quali lei ammetteva di starsi muovendo dentro lo show in modo da mettersi in mostra.

Il tutto per avere una chance di poter entrare nel cast di un reality come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip. Il pubblico non ha mai sentito il contenuto dei messaggi vocali, ma a riportarne le parole è stato Gianni Sperti. Fatto sta che oggi quella è acqua passata e di recente i due hanno annunciato che convoleranno presto a nozze.

Lo hanno dichiarato nel corso di una diretta Instagram di Fralof all’interno della quale l’ex Dama di Uomini e Donne ha elogiato il carattere del suo compagno per la sua pazienza. L’ex Cavaliere, invece, ha definito Desdemona una donna fuori dal comune, bella dentro e fuori. I due, da circa un mese, vivono insieme a Napoli.

Parlando della sua esperienza nel dating show, inoltre, la Balzano ha detto che “è stata un’esperienza faticosa perché è un impegno ma mi sono comunque divertita“. In seguito ha voluto anche ringraziare Maria De Filippi perché le ha permesso di trovare l’amore.

