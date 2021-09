Mila Suarez attacca Alex Belli, nonostante lui l’abbia diffidata

1 Mila Suarez attacca Alex Belli

Nella Casa del Grande Fratello Vip stanno facendo un po’ fatica a partire le dinamiche, eccetto lo scontro tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Qualcosa però potrebbe presto succedere e coinvolgere Alex Belli e una sua ex. La sua vecchia fiamma Mila Suarez, infatti, è intervenuta sui social, dove ha attaccato l’attore di CentoVetrine.

Ma c’è un ma. Perché proprio Alex Belli qualche sera fa, durante un gioco, alla domanda “Chi non vorresti incontrare in Casa per un confronto e perché?”, lui ha risposto di non voler rivedere né l’ex moglie Katarina Raniakova né la sua ex fidanzata Mila Suarez. Oltretutto lo stesso ha rivelato di aver diffidato entrambe. Proprio la Suarez nelle scorse ore ha postato alcune storie su Instagram e, nonostante l’atto giuridico, ha deciso di replicare:

“Bene, per quanto per me oggi sia stata una bella giornata, purtroppo mi vedo costretta a precisare alcuni punti relativi a questioni passate che avrei volentieri fatto a meno di affrontare. Premetto che, dopo essermi ampiamente confrontata con i miei legali, sono pienamente consapevole delle mie azioni e disposta a pagare fino all’ultimo centesimo, pur di difendere la mia immagine ma soprattutto la mia dignità”.

E ancora Mila Suarez ha aggiunto a riguardo: “In uno Stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura, nonché di tutelare la propria persona e tutto ciò che le è caro”.

Storia Instagram – Mila Suarez

Lo sfogo di Mila Suarez, però, non si è concluso qui. Dopo questa introduzione ha menzionato proprio Alex Belli e l’attuale moglie di quest’ultimo Delia Duran…