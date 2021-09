Alex Belli ha diffidato due persone prima di entrare al GF Vip

1 Parla Alex Belli

Come sappiamo quest’anno nel cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6 c’è anche Alex Belli, che per la prima volta ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza. L’attore ha così dato il via al suo percorso e senza dubbio nelle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni. Ciò nonostante pare che il gieffino sia già finito al centro dell’attenzione mediatica. Alcune ore fa infatti è accaduto qualcosa di inaspettato che ha destato la curiosità del pubblico e del web. Alex infatti all’interno della casa ha svelato di aver diffidato ben due persone prima di entrare al Grande Fratello Vip 6. Ma di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo.

Tutto è iniziato quando durante una serata di giochi Belli ha risposto alla domanda: “Chi non vorresti incontrare in casa per un confronto e perché?”. A quel punto il noto attore ha fatto i nomi di Katarina Raniakova e di Mila Suarez, rispettivamente sua ex moglie e sua ex fidanzata. I rapporti con le due donne, come in molti sapranno, a oggi sono gelidi, e proprio con la Suarez in passato ci sono stati numerosi scontri.

Come se non bastasse Alex Belli ha affermato che entrambe le sue ex compagne non potrebbero in alcun modo arrivare al Grande Fratello Vip 6 per un confronto, avendole diffidate prima del suo ingresso in casa! Naturalmente la notizia non è passata inosservata e in queste ore ha fatto il giro del web.

In questi giorni nel mentre a intervenire è stata anche Delia Duarn, attuale moglie di Alex, che sui social ha fatto un lungo sfogo. Rivediamo cosa è accaduto e cosa ha scatenato l’ira della modella.