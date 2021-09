1 Lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Il chiarimento dei giorni scorsi tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non è stato chiarificatore come ci si aspettava. Tra i due c’è ancora tanta tensione, emersa poi durante la puntata di ieri del GF Vip, che ne ha generato un acceso scontro.

Tutto è iniziato dopo una clip che mostrata gli spezzoni di questi giorni e i pensieri dei vari vipponi, i quali sostengono come Gianmaria non sia in grado di reggere il colpo di Soleil. I vipponi dunque credono che il carattere forte della Sorge prevalga su quello di Antinolfi. Poco dopo la clip lei ha confessato di essere infastidita da alcuni commenti dei compagni di viaggio: “Non accetto che lui passi per vittima, quando non lo è. Sono stufa di passare per quella che aggredisce, le mie sono solo reazioni”.

Nel duro faccia a faccia Soleil Sorge ha continuato a raccontare di essersi sentita oppressa, in passato, dai comportamenti di Gianmaria Antinolfi e non gradisce il fatto che continui a parlare di lei e della loro relazione, sebbene quest’ultima non voglia renderla nota. L’imprenditore però si è ben presto difeso: “Non è vero, è sempre stata trattata da principessa, con tutto l’amore che provavo”, ha ribattuto.

Ad intervenire durante la litigata è stata poi Adriana Volpe che, nel difendere Soleil Sorge, ha accusato Gianmaria Antinolfi di cercare donne da copertina, insinuando dunque di volersi creare una storia nella Casa. (QUI I VIDEO) Un qualcosa che a dire il vero ha raccontato lui stesso durante una chiacchierata con Alex Belli. Soleil si è trovata d’accordo con il pensiero dell’opinionista e ha ribadito quanto questo sia accaduto in precedenza sia con Belen Rodriguez che con Dayane Mello. Ma non è finita qui…