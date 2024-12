In una recente intervista Milly Carlucci ha parlato della possibilità di vederla accanto a Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025 nel ruolo di co-conduttrice, svelando come stanno realmente le cose.

Milly Carlucci co-conduttrice a Sanremo 2025?

Mentre oggi vi abbiamo parlato della possibilità di vedere Bianca Guaccero e Gabriele Corsi come conduttori di Prima Festival, ora si torna nuovamente a parlare delle co-conduttrici della kermesse canora. Tra i tanti nomi si è fatto anche quello di Milly Carlucci, ma la presentatrice ci sarà?

A Fanpage.it Milly Carlucci ha fatto sapere la verità, spiegando che in realtà il collega Carlo Conti non le ha mai parlato di tale possibilità sull’argomento: “Io a Sanremo come co-co di Conti? Secondo me questa è una cosa generata dal chiacchiericcio social, perché Carlo non me ne ha parlato”.

La presentatrice ha rivelato di sentire via messaggio Carlo Conti, ma non le ha mai parlato di un coinvolgimento a Sanremo 2025. Allo stesso tempo ha dichiarato di adorare il collega e volergli molto bene. Le piacerebbe lavorare insieme: “Ad oggi non c’è nessun tipo di premessa perché questa cosa si realizzi“.

Nell’intervista a Fanpage.it, Milly Carlucci ha spiegato anche cosa ne pensa di una possibile conduzione del Festival dopo Carlo Conti. Con sincerità la conduttrice ha fatto sapere quanto segue:

“A me piace questa alternanza tra un programma in autunno e uno in primavera, tenere il mio gruppo di lavoro impegnato su orizzonti diversi, proprio per non sedersi mai e non dare mai nulla per scontato e cadere nella tentazione di ripetere se stessi. Se devi preparare uno show per la primavera poi diventa complicato fare Sanremo, una cosa che occupa davvero tutto l’anno. Vedo i miei colleghi fare un lavoro massacrante. Al momento mi piace questa formula, però chi può dirlo per i prossimi anni“.

Insomma Milly Carlucci lascia una porticina aperta alla possibilità di poter condurre in futuro il Festival di Sanremo.