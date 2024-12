Cosa succederà in futuro con Angelo Madonia? Tornerà a Ballando con le Stelle dopo l’esclusione? Ecco cosa sappiamo e come stanno le cose oggi.

A Ballando tornerà Angelo Madonia?

Siamo giunti alla finale di Ballando con le Stelle dove non vedremo tra i tanti Angelo Madonia, a causa dell’allontanamento dalla trasmissione, come noto. Lui ha più volte parlato dell’accaduto, chiudendosi poi nel silenzio dopo giorni di chiacchiere e frecciatine.

Dal canto suo Angelo Madonia ha deciso di voltare pagina e concentrarsi su sé stesso. Ma torniamo a oggi. Questa sera scopriremo chi alzerà la coppa del programma e quale sarà il podio finale. Intanto Milly Carlucci in queste ore ha fatto parlare di sé sull’eventualità di affiancare Carlo Conti al Festival di Sanremo, spiegando come stanno le cose. Ma non solo.

La conduttrice infatti non si è espressa solo su tale argomento nell’intervista a Fanpage.it. Questo perché la padrona di casa di Ballando con le Stelle è tornata anche su Angelo Madonia. Già aveva detto la sua dopo l’accaduto ma stavolta a TVTalk su Rai 3, Milly Carlucci è tornata sulla questione e alla domanda se rivedremo ancora il ballerino del dance show, ha dichiarato quanto segue:

“Angelo Madonia è un ottimo professionista. Anche per lui: se c’è stato un momento di difficoltà nel suo percorso, non è detto che tale momento di difficoltà duri per tutta la vita”.

Insomma Milly Carlucci al momento non si è sbilanciata troppo e queste sono le uniche parole rilasciate sulla faccenda. Non sappiamo dunque se ci sarà modo di vedere Angelo Madonia a Ballando con le Stelle. Sta di fatto che il rumor sul ballerino non mancano di certo. In passato si era anche detto di un possibile avvicinamento nella scuola di Amici, ma si è trattato di supposizioni.