In collegamento con La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha commentato l’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle

Questo pomeriggio La Vita in Diretta si è collegata con gli studi di Ballando con le Stelle. Da lì Milly Carlucci ha commentato l’esclusione di Angelo Madonia dal programma.

Milly Carlucci sul caso Madonia

Milly Carlucci, durante un collegamento con La Vita in Diretta, ha commentato l’esclusione del maestro di ballo Angelo Madonia da Ballando con le Stelle.

Madonia, che stava gareggiando al fianco di Federica Pellegrini, è stato sostituito da Samuel Peron. Il tutto si è verificato in seguito a tensioni accumulatesi nelle ultime settimane, culminando in un diverbio in diretta con la giurata Selvaggia Lucarelli.

Carlucci ha spiegato che la decisione è stata presa per mantenere un ambiente sereno nel programma, che pone al centro la stella, in questo caso Federica Pellegrini, ed il suo percorso:

“Questo è un programma che si basa su un assunto fondamentale: noi prendiamo persone che hanno grande notorietà in altri campi, che ci danno la loro fiducia e che noi affidiamo nelle mani di un maestro o di una maestra. Il maestro o la maestra diventano il mondo per questo personaggio.“

Milly ha continuato sottolineando come il ballerino professionista diventi un punto di riferimento fondamentale per la stella prescelta, con cui si forma un’unità indissolubile:

“Questa unità è fatta di presenza. Il maestro sta accanto all’allievo, davanti alla giuria difende l’allievo sempre, non mette in mezzo le sue cose personali né davanti alla giuria né meno che mai devono avere un riverbero sulla vita quotidiana. […]. Il maestro non è lì per presentare se stesso, è l’estensione del programma che abbraccia, protegge e spinge in avanti i propri protagonisti.“

Come evidenziato dalla conduttrice di Ballando con le Stelle, tutto ciò si è sempre verificato per tutti gli anni in cui il programma è andato in onda, ben 19. In questo caso, invece, le cose non sono andare così:

“In questo caso, purtroppo è successo che cose personali hanno distratto probabilmente il maestro. […] Evidentemente si era arrivati ad un punto in cui tenere insieme una coppia e farli lavorare serenamente non era più possibile.“

È evidente che anche per Milly Carlucci quello con Madonia sia stato un episodio spiacevole ma inevitabile. La conduttrice ha comunque espresso gratitudine per il contributo offerto dal maestro fino ad oggi, augurandogli il meglio.

Il passaggio di Federica Pellegrini sotto la guida di Samuel Peron ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei fan. Il ballerino aveva deciso di smettere definitivamente i panni del maestro, ma si è reso disponibile per questo caso particolare.