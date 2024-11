Selvaggia Lucarelli ha specificato tramite il suo profilo X che l’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle non è avvenuto a causa del diverbio che i due hanno avuto nel corso della puntata di sabato sera.

La precisazione di Selvaggia Lucarelli su Angelo Madonia

L’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle ha sollevato molte speculazioni, soprattutto dopo il confronto tra il ballerino e Selvaggia Lucarelli, giudice del programma, avvenuto durante l’ultima puntata.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, che anticipa un approfondimento sulla sua newsletter, la giornalista ha, però, chiarito che la decisione di escludere il maestro dal programma non è dipesa dal loro confronto in studio, contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni spettatori.

“No, Madonia non è uscito da Ballando con le stelle perché ha risposto a me.“

Il diverbio tra i due era nato da una battuta sarcastica della Lucarelli, che il ballerino non aveva gradito. Il loro confronto aveva preso poi una piega spiacevole, che soprattutto metteva in difficoltà Federica Pellegrini, partner di Madonia in gara.

Nonostante ciò, Lucarelli ha voluto sottolineare che l’allontanamento del ballerino non è legato al loro scontro personale. Al momento, la produzione di Ballando con le Stelle non ha rilasciato dichiarazioni approfondite sui motivi della decisione. Sappiamo solo che:

“La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti.”

Nelle ultime ore Madonia ha pubblicato un post sui social in riferimento a Lucarelli. Il repost su X è sicuramente successivo alla puntata di sabato, ma non siamo abbia seguito o anticipato la decisione del programma di interrompere la collaborazione.

Il commento sembra alludere alle recenti tensioni, anche se non ha mai menzionato esplicitamente Lucarelli. La situazione ha alimentato il dibattito tra i fan del programma sui social media.