Questo pomeriggio a La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha commentato lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

In collegamento con La Vita in Diretta dallo studio di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha detto la sua circa la diatriba esplosa negli ultimi giorni tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli.

Le parole di Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha avuto qualche parola di critica in più nei confronti di Sonia Bruganelli.

Dopo aver visto il charleston della concorrente, con il suo maestro Carlo Aloia, la giuria in generale non ha particolarmente apprezzato l’esibizione. Lo scambio più lungo, anche se piuttosto tranquillo, è avvenuto, però, tra Sonia e Selvaggia.

Quest’ultima, in particolare, ha sottolineato come, ai suoi occhi, la concorrente, donna di grande personalità, la perdesse completamente durante i balli. Selvaggia ha spiegato di vederla “piccola” in pista.

A quelle parole, Sonia ha provato a ribattere facendo notare che non solo per lei ballare è un’esperienza nuova, ma esibirsi anche davanti alle telecamere non le è ancora così congeniale, dopo oltre 20 anni di carriera dietro le quinte.

La situazione, poi, si è chiusa lì. Il tutto è esploso nei giorni successivi, dopo che Sonia Bruganelli ha dichiarato proprio a La Vita in Diretta di aver percepito da parte della Lucarelli un tentativo di ridicolizzare la sua esibizione.

Sapendo che sua figlia sedicenne la stava seguendo da casa, ha trovato ingiusta e gratuita l’intenzione della Lucarelli. Queste dichiarazioni hanno ovviamente scaturito una risposta da parte di Selvaggia, la quale è arrivata alla conclusione di non voler più avere a che fare con Sonia in pubblico.

In collegamento con Milly Carlucci dallo studio di Ballando con le Stelle, questo pomeriggio Alberto Matano ha richiesto un suo commento sulla vicenda:

“Cercherò, come ho sempre fatto, di mettere pace. In realtà, che è successo? Niente di terribile. Si può discutere, tra due persone si può sempre ragionare e arrivare ad una conclusione.“

Per sapere cos’altro accadrà tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, occorrerà seguire le prossime puntate di Ballando con le Stelle, tutti i sabato sera su Rai 1.