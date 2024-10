Sui social Selvaggia Lucarelli ha risposto con una replica alle parole di Sonia Bruganelli a La Vita in Diretta, che ha lamentato: “Mi ha ridicolizzata”.

“Selvaggia Lucarelli mi ha ridicolizzata”, ha detto la Bruganelli

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha lasciato degli strascichi importanti e non sono mancati battibecchi tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Frecciatine che sembrano essere continuate anche a distanza nelle scorse ore.

L’esibizione della produttrice televisiva non ha granché convinto. Selvaggia Lucarelli, per esempio, l’ha trovata “piccola” in pista. Non voleva certamente giudicarla nel suo privato, ovviamente, ma semplicemente dire che non l’ha vista bene nel ballo.

LEGGI ANCHE: Annalisa e Angelina Mango nominate agli MTV Ema 2024 nel Best Italian Act

Le frasi dette da Selvaggia Lucarelli, in ogni caso, sembrano aver infastidito Sonia Bruganelli, come affermato a La Vita in Diretta. Si sarebbe sentita “ridicolizzata” dopo la sua performance e ha tirato in ballo un aspetto privato della sua vita. Proprio il fatto che sua figlia abbia assistito allo scontro le è sembrato “totalmente gratuito”. Questo l’avrebbe portata a perdere le staffe. Ma ci sarebbe stato anche un altro problema ad averla portata a scappare via nel dietro le quinte, come da lei stessa ammesso.

Con tutto il rispetto per Bruganelli come madre, cosa c'entra questo discorso? Lucarelli ha detto che era piccola, non come persona, in pista. Non ha senso tirare in ballo questo aspetto privato, considerando anche le sue uscite dure, anche quelle in tv, come opinionista. pic.twitter.com/R5WkJSa8XI — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 7, 2024

La replica della Lucarelli

Il video è diventato virale e sotto al post pubblicato da Giuseppe Candela su X, è arrivato il commento di Selvaggia: “Toccherà dare 10 a tutti quelli con prole”, ha detto con ironia la giudice.

Il commento di Selvaggia Lucarelli alle parole di Sonia Bruganelli

Selvaggia Lucarelli su Instagram ha postato anche una serie di storie su Instagram in cui ha condiviso quello che è effettivamente successo, riportando così il suo punto di vista. Peraltro ha fatto anche un esempio di un precedente attacco fatto da Sonia a Edoardo Tavassi ai tempi del GF.

Le storie di Selvaggia Lucarelli

Molto probabilmente non finirà così e non è escluso che sabato durante la puntata di Ballando con le Stelle se ne possa tornare nuovamente a parlare.