Ecco qui a seguire la trama e tutte le anticipazioni della serie TV, Endless Love per quanto riguarda la puntata dell’11 ottobre 2024.

Anticipazioni Endless Love 11 ottobre

Vi riportiamo qui tutte le anticipazioni di Endless Love dell’11 ottobre 2024:

Nihan si rifiuta di partire insieme a sua madre. Emir di proposito lascia il baby monitor acceso e le fa ascoltare le parole che dire a Deniz.

Lui sostiene che è pronto a fare di tutto per restare con lei anche se Nihan dovesse chiedere il divorzio.

Nel suo monologo Emir menziona anche che Deniz l’ha chiamato papà.

A questo punto Nihan, si rende conto dell’ingiustizia che sta facendo a Kemal, togliendogli la paternità e gli confessa tutto al telefono! Come reagirà l’ingegnere?

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

La programmazione di Canale 5 da questa settimana vede dei cambiamenti importanti. Quindi quando va in onda Endless Love? Ecco quello che c’è da sapere:

Dal lunedì al venerdì va in onda alle 14:10 .

al va in onda alle . Il giovedì , nuova collocazione al posto del Grande Fratello , è previsto anche l’appuntamento serale alle 21:30 .

, nuova collocazione al posto del , è previsto anche l’appuntamento serale alle . Per concludere il sabato a partire dalle 14:45 vedremo un nuovo episodio.

Quanti episodi ha? 35 e 39 episodi per due stagioni in Turchia. Mentre in Italia, con la fitta programmazione di Canale 5 abbiamo episodi più brevi e dunque più puntate. La seconda stagione è attualmente in corso.

Se seguirete le nostre indicazioni scoprirete anche come finisce Endless Love e quante puntate mancano alla fine.

Dove vederlo in TV e streaming

Passiamo infine alla visione della dizi turca. In TV e streaming dove si può vedere?

Avete libera scelta di seguirla su Canale 5 oppure su Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV).

Non perdetevi le nuove anticipazioni di Endless Love di domani, dove vi sveleremo altri segreti dell'amata soap opera!