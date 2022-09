1 La replica di Milly Carlucci alle polemiche

Il ritorno di Ballando con le Stelle in prima serata su Rai 1 è ormai alle porte e Milly Carlucci la ritroveremo ancora al timone di conduzione del talent. L’edizione di quest’anno vede l’addio di tanti volti noti, da Roberta Bruzzone ad alcuni ballerini professionisti. Ad attirare l’attenzione principalmente, però, è come di consueto il cast del programma, che ha già scatenato alcune polemiche.

Alcuni utenti non sembrano aver apprezzato la scelta di determinati concorrenti ed è emersa qualche critica qua e là, che la stessa Milly Carlucci ha deciso di spegnere sul nascere. Per prima cosa qualcuno non sembra aver visto di buon occhio la presenza di Marta Flavi, ex di Maurizio Costanzo. La sua partecipazione qualcuno l’ha vista come uno sgarbo a Maria De Filippi. La Carlucci a Di Più ha voluto spiegare però che in realtà è tutto frutto della fantasia di chi ha sparso una voce del genere e che in realtà l’attrice è stata scelta per la sua classe e rilevanza:

“Non mi faccia ridere, questo no. Marta è una concorrente speciale. Ha una grazia, una eleganza innata, incredibile. D’altri tempi”, ha subito precisato Milly Carlucci, come raccolto da Gossip e TV e Isa & Chia. Altro concorrente nel mirino del pubblico è Enrico Montesano, per le sue prese di posizione in quanto no vax:

Milly Carlucci ha spiegato pensa al programma e fare spettacolo, il resto lo lascia lontano dalle sue competenze: “Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo”.

Ha fatto sapere la conduttrice. Ma non solo, perché Milly Carlucci ha parlato ancora di altri due volti presenti nel cast di Ballando con le Stelle…