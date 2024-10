Ieri sera, durante la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, Mirco Rossi ha postato una foto insieme alla nuova compagna Alessia Sagripanti, lanciando allo stesso tempo una frecciata all’ex fidanzata Giulia Duranti.

Il post di Mirco Rossi

Anche questa edizione di Temptation Island è giunta al termine. Ieri sera infatti su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del reality show, durante la quale abbiamo scoperto cosa è accaduto a tutte le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. Ad attirare l’attenzione del web sono stati in particolare Mirco Rossi e Giulia Duranti, che hanno confermato la decisione presa al falò e hanno messo un punto alla loro relazione. Ma non solo.

L’ex protagonista della trasmissione ha anche annunciato di aver iniziato una frequentazione con l’ex tentatrice Alessia Sagripanti e pare che tra loro le cose stiano andando a gonfie vele. Mirco infatti a riguardo ha affermato:

“Spero ci sia un domani con lei perché mi ha fatto riscoprire emozioni che non vivevo più. Provo un bel sentimento. Voglio fare le cose con calma. Averla accanto è un valore aggiunto. Provo una sensazione di leggerezza. Non lo avrei pensato ma nel villaggio, giorno dopo giorno, è scattato qualcosa anche se mai avrei pensato di uscire separato da Giulia”.

Tuttavia durante la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Mirco Rossi ha postato sui social una foto insieme ad Alessia Sagripanti, che tuttavia sembrerebbe essere una frecciata all’ex Giulia. I due hanno inquadrato i loro piedi scalzi e l’allusione sembrerebbe essere proprio a una frase della Duranti. Quest’ultima infatti, prima e dopo il falò, ha affermato in diverse occasioni di rivolere le scarpe che aveva regalato a Mirco tempo prima.

La storia naturalmente non è passata inosservata. Tuttavia poco dopo Rossi ha deciso di eliminare il post.