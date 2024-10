Le anticipazioni di This is me – seconda parte prima puntata

Andiamo a scoprire cosa è successo durante la seconda parte della prima puntata di This is me: anticipazioni, gli ex allievi e gli ospiti che hanno partecipato.

Anticipazioni This is me prima puntata

Ieri pomeriggio si è tenuta la registrazione della prima puntata (la seconda parte per la precisione) di This is me, lo speciale di Amici Verissimo. Qui saranno coinvolti diversi ex allievi del talent show e non mancheranno graditissimi ospiti. A seguire tutte le anticipazioni di This is me e cosa è successo.

Se lunedì 21 ottobre vi abbiamo riportato le anticipazioni della prima puntata e della prima parte di This is me, oggi conosciamo meglio cosa è accaduto nel corso della seconda parte.

Come gentilmente riportato da SuperGuida TV e Amici News la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, ha visto inizialmente un saluto da parte di Maria De Filippi, impegnata anche ieri negli studi lì accanto per la registrazione di Uomini e Donne.

Ci sono state diverse esibizioni e duetti, ma chi ha partecipato nella seconda parte di This is me, lo speciale di Amici Verissimo?

LEGGI ANCHE: Anticipazioni This is me prima puntata (prima parte) e ospiti di Amici Verissimo

Gli ex allievi di Amici a This is me

Se nella prima parte abbiamo visto Petit, Marisol e Mida di Amici 23. E poi ancora Isobel, Giuseppe Giofrè ed Emma Marrone. Stavolta chi sono gli ex allievi presenti a This is me, nel corso della seconda parte?

A partecipare la ballerina e professionista di Amici, Elena D’Amario, a seguire Diana De Bufalo (presente anche domenica scorsa in puntata), poi ancora Stash, Irama e Serena Carella.

Gli ospiti della prima puntata

Dopo Baby Gang, Fabri Fibra, SLF, Fred De Palma, Ava e Villabanks, gli altri ospiti della prima puntata (seconda parte) di This is me sono nell’ordine i cantautori Raf ed Ermal Meta. Poi sul palco anche il comico e imitatore, Francesco Cicchella.

Parteciperanno al programma anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, così come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Le esibizioni di This is me

I più curiosi certamente si staranno domandando cosa è accaduto e quali sono le canzoni che hanno interpretato i cantanti coinvolti, così come le coreografie scelte da ballerini e ospiti. Ecco cosa è successo a This is me secondo le anticipazioni:

Irama, per esempio, si è esibito in due medley a This is me. Nel primo da solo, dove ha interpretato Mediterranea, Nera e Tu no. Quando invece ad accompagnarlo è arrivato Ermal Meta, ha intonato Ali e Piccola anima. Presenti sul palco insieme all’artista anche il corpo di ballo del suo tour. Ha svelato che ha tante novità in arrivo e progetti, ma senza dire troppo.

È stata poi la volta di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Insieme hanno regalato una bellissima esibizione. Prima di tutto Silvia Toffanin ha mandato in onda una delle prime sigle di Amici e ha fatto in modo che venisse riproposta dai ballerini presenti in studio e dai due prof presenti. A unirsi a loro anche Alessandra Celentano, che pare essersi scatenata. I tre professori hanno messo in mostra la loro bravura e hanno offerto un bel momento a This is me.

Tra le altre esibizioni, per esempio, Stash ha cantato alcuni successi come Italodisco e Frida. poi Self control, canzone di Raf. Insieme a loro sul palco anche i ballerini di This is me.

Dentro a una grande scatola, invece, Diana Del Bufalo ha trovato Rudy Zerbi. Scenetta per ricordare i vecchi tempi di Amici che ci regalerà risate assicurate. Poi l’ex allieva di Amici ha cantato e ballato. Durante l’intervista sono stati mostrati video della sua carriera e di come il suo percorso dentro la scuola sia cambiato e abbia scoperto la sua vena comica.

Altro momento esilarante è stato l’arrivo di Francesco Cicchella a This is me. Inizialmente Stash pensava si trattasse davvero di Lauro, ma solo grazie alla mancata presenza di tatuaggi ha compreso si trattasse dell’imitatore. Cicchella ha anche tradotto in italiano delle canzoni di Michael Jackson.

Quando sul palco di This is me è intervenuta Elena D’Amario per la chiacchierata con Silvia Toffanin, c’è stato un momento toccante. La ballerina ci ha tenuto a ricordare il maestro Marco Garofalo. A lei diceva che non era sciolta nel ballo con i ragazzi e che avrebbe dovuto mostrare più sensualità. In seguito in studio è arrivata anche l’ex moglie del coreografo per ricordarlo. Elena in seguito ha ballato sulle note della sigla di The Mask.

Nella sua intervista a This is me, invece, Serena Carella ha detto di essersi diplomata nella scuola per cui aveva vinto una borsa di studio. Non sentendosi prontissima però è rimasta due anni New York per imparare il più possibile e migliorarsi.

Quando e dove va in onda This is me in TV e streaming

Ricordiamo infine quando va in onda This is me. La trasmissione dovrebbe andare in onda il 23 novembre, ma non è escluso possa trovare la sua collocazione al mercoledì, come anticipato da Davide Maggio sul suo sito.

Se vi state chiedendo dove va in onda This is me, affermiamo con certezza che vedremo il programma su Canale 5, mentre per lo streaming si possono utilizzare le piattaforma di Mediaset Infinity e Witty TV.